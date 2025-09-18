Kalıcı ve niş kokuları ile gurme parfümler

Çikolata, kahve, vanilya, karamel, fındık ve badem gibi mutfaktan tanıdık notaların parfüm dünyasında hayat bulmuş hali olan gurme parfümler, burnumuza tatlı, leziz ve iştah açıcı gelen kokuların birleşiminden oluşur. Genellikle hem tatlı hem de sofistike bir etki yaratan bu kokular, sıradan bir parfümden çok daha derin ve akılda kalıcıdır. Biz de özgün karışımlar ve beklenmedik dokunuşlarla herkesten farklı bir koku deneyimi yaratan gurme parfümlerden oluşan bir liste yaptık. Hazırsanız içeriğe geçelim!

1. Baharatlı ve karizmatik: Emporio Armani Stronger With You EDT Erkek Parfümü (100 ml)

Armani Stronger With You, baharatlı ve tatlı notaları ustaca bir araya getirerek fark yaratıyor. İlk sıktığınızda kakule, pembe biber ve menekşe yapraklarının taze ve enerjik etkisiyle karşılanıyorsunuz. Orta notalardaki lavanta ve ada çayıyla benzersiz bir denge oluşturan parfümün isli, vanilya ve odunsu notalarla harmanlanan tabanı ise son derece maskülen ve çekici bir duruş sunuyor. Baharatlı parfümlerden hoşlanan erkekler için Stronger With You, hem modern hem de özgüvenli bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

“Koku kalıcı bir izlenim bırakıyor. Bu özel koku bana defalarca soruluyor ve olumlu yorumlar alıyorum. Günlük kullanımın yanı sıra özel günlerde de kullanıma uygun.”

“Stronger With You'nun koku bileşimi etkileyici. Baharatlı ve odunsu notaların birleşimi, kokuya çarpıcı ama zarif bir nota katıyor. Eau de Toilette'in kalıcılığı olağanüstü. Gün boyunca kokunun tadını çıkarmak için sabahları birkaç sprey yeterlidir.”

Emporio Armani erkek parfümünün yanında Emporio Armani Stronger With You Absolutely Erkek Parfümü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Taze ve enerjik: DKNY Be Delicious EDP Kadın Parfümü (100 ml)

Cesur ve pozitif bir imza parfüm arayanlar için ideal bir seçenek olan Be Delicious, ferah elma, çıtır salatalık ve greyfurt notalarıyla açılarak anında canlılık veriyor. Kalbinde manolya, menekşe ve gül gibi çiçeklerle feminen bir zarafet sunarken sandal ağacı ve amber notalarıyla da sıcak ve kalıcı bir his bırakıyor. İkonik elma formundaki şişesiyle dikkat çeken bu koku, şehirli, özgür ruhlu ve neşeli kadınların vazgeçilmezi.

Kullanıcılar ne diyor?

“Parfüm meyveli kokuları sevenler için mükemmel bir seçenek. Dengeli kokusu, makul raf ömrü, şık ve çevre dostu ambalajıyla, yeni kokular keşfetmek veya koku tutkunu bir arkadaşına hediye etmek isteyen herkes için çok iyi bir seçim.”

“Son derece baştan çıkarıcı ve sofistike olan bu koku, eşimin en sevdiği kokulardan biri. Hafif meyveli bir gece ama genel olarak, baskın olmadan kalıcılığı olan karmaşık bir koku.”

DKNY kadın parfümünün yanında Marc Jacobs Perfect Intense EDP Kadın Parfümü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Tatlı ve baştan çıkarıcı: Tom Ford Bitter Peach EDP Üniseks Parfüm (50 ml)

Şeftali ve kırmızı portakalın tatlı ve canlı açılışıyla dikkat çeken Tom Ford Bitter Peach, kısa sürede bağımlılık yaratan bir kokuya dönüşüyor. Kakule, rum ve konyak notalarıyla sıcaklık kazanan parfüm, yasemin ve zambakla zarif bir denge kuruyor. Sandal ağacı, vanilya ve tonka fasulyesiyle harmanlanan baz notaları ise parfümün kalıcılığını uzun süre korumasını garantiliyor. Hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği Tom Ford parfüm, oldukça iddialı bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tom Ford Bitter Peach'e bayılıyorum! Sıktığım andan itibaren zengin ve sulu şeftali notaları, sıcak ve baharatlı bir alt tonla birleşerek benzersiz ve unutulmaz bir koku yarattı. Cesur ama sofistike, gece kullanımı veya özel günler için mükemmel. Kalıcılığı etkileyici, tüm gün solmadan kalıyor. Sevgilim her kullandığında, ne giydiğiyle ilgili iltifatlar ve sorular alıyor.”

“Bu fantastik kokunun yarattığı o muhteşem hissin tatlılığına ve o muhteşem kokuya, erotik güzelliğiyle insanları kendi içlerinde özel hissettirmek için sahip olduğu o büyük değere kimse karşı koyamaz.”

Tom Ford erkek parfümünün yanında Tom Ford Noir Extreme EDP Erkek Parfüm ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Yoğun ve karizmatik: Jean Paul Gaultier Le Male Elixir EDP Erkek Parfümü (125 ml)

Nane ve bergamotun taze patlamasıyla açılan Jean Paul Gaultier Le Male Elixir, kısa sürede tonka fasulyesi ve lavantanın sıcak dokusuyla büyüleyici bir hale geliyor. Benzoinin şehvetli karakteri kokuya derinlik katarken odunsu amber notalarıysa güçlü ve kalıcı bir etki yaratıyor. Eşsiz şişe tasarımıyla da dikkat çeken parfüm, enerjik ve tutkulu erkekler için vazgeçilmez bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

“Jean Pau'nun Male Elixir'ini gerçekten çok beğendim. Sizi sıcaklık ve neşe dolu bir aurayla sarıyor, bu da onu birçok mevsime uygun kılıyor. Kokusu güçlü, ışıltılı ve oldukça yaygın, özellikle de açılışta. Açık hava etkinlikleri veya soğuk havalarda cesur ve canlandırıcı bir şeyler istediğiniz zamanlar için mükemmel.”

“Jean Paul Gaultier Le Male Elixir, tazelik ve tatlılığı benzersiz bir şekilde birleştiren klasik bir parfüm. Çok yönlülüğü ve performansı, onu özgün ve kalıcı bir koku arayanlar için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Henüz denemediyseniz şiddetle tavsiye ederim; birçok kişinin koleksiyonunda olmazsa olmaz olarak gördüğü bir koku deneyimi sunuyor.”

Jean Paul Gaultier erkek parfümünün yanında Jean Paul Gaultier Le Beau EDT Erkek Parfüm ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Zarif ve tatlı: Elie Saab Girl Of Now EDP Kadın Parfümü (90 ml)

Kavrulmuş Antep fıstığı ve armutun tatlı açılışıyla fark yaratan Elie Saab Girl Of Now, badem ve portakal çiçeğiyle feminen bir kokuya sahip. Kalbinde Ormond çiçeğiyle zenginleşen koku, alt notalarda tonka fasulyesi ve paçuli ile güçlü bir imza bırakıyor. Hem tatlı hem de zarif yapısıyla bağımlılık yaratan bu parfüm, modern kadınların günlük yaşamda ve özel anlarda şıklığını tamamlayacak kusursuz bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kokusu saatlerce kalıcı ve gün içinde tazeleme ihtiyacı hissetmiyorum. Bence bu, kendinizi özgüvenli ama narin hissettiğiniz ve bunu parfümünüzle ifade etmek istediğiniz zamanlar için ideal, ruh halinize mükemmel uyum sağlayacak.”

“İşte gerçek ve muhteşem bir EDP! Koluma bir kez sıktım ve saatlerce, hatta gece boyunca kalıcılığını korudu. Bu parfüm, hoş notaları kombinasyonlarına sahip muhteşem bir koku! Kalitesi ve değeri %100!”

Elie Saab kadın parfümünün yanında Giorgio Armani Si Passione EDP Kadın Parfüm ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

6. Işıltılı ve ferah: Tom Ford Soleil Blanc EDT Üniseks Parfümü (100 ml)

Turunçgilin tazeliğini, çiçeklerin büyüsünü ve amberin sıcaklığını bir araya getiren Soleil Blanc, lüks ve egzotik bir yaz kaçamağı gibi hissettiriyor. Limon, bergamot ve kakule ile enerjik başlayan koku, yasemin, ylang ylang ve portakal çiçeğiyle zarif bir kalbe ulaşıyor. Hindistan cevizi, vanilya ve tonka fasulyesiyle ise tatlı ve kalıcı bir son bırakıyor. Hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği bu gurme parfüm, teninizde güneşin sıcak ışıltısını taşır gibi hissettiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika bir koku. Bende ağır parfümler baş ağrısı yapar, bu asla yapmadı ama çok kalıcı değil, üç dört saat.”

“Kokusu bence çok güzel. Yaz tatilini ve güneşi hatırlatıyor bana. Kalıcılığı 1-2 saat, yayılımı çok düşük, fark eden olmadı. Yine de sevdim.”

Tom Ford erkek parfümünün yanında Tom Ford Black Orchid EDP Üniseks Parfüm ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Efsanevi ve gurme: Mugler Angel EDP Erkek Parfümü (100 ml)

İkonik yıldız şişesiyle tanınan Mugler Angel, tatlı ve gurme kokuların en güçlü temsilcilerinden. Açılışta pamuk şeker, hindistan cevizi ve meyve notalarıyla şaşırtıcı bir enerji sunarken orta notalarda bal, kırmızı meyveler ve çiçeklerle yoğun bir karakter kazanan parfüm, çikolata, karamel, vanilya ve paçuli ile unutulmaz bir iz bırakıyor. Üstelik, bu koku notalarının benzersiz uyumunun iddialı ve uzun süre kalıcı yapısıyla da sıradanlıktan uzak bir parfüm isteyen erkeklerin favorisi oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yıllardır bu kokuyu kullanıyorum. Ne zaman bu kokuyu kullansam, insanlar beni durdurup ne sürdüğümü soruyorlar çünkü çok güzel kokuyorum!”

“Uzun zamandır dönüşümlü olarak kullandığım bir parfüm! Gün boyu kalıcılığı çok iyi, tazelememe gerek kalmıyor! Bu parfümün kokusuna bayılıyorum! Tavsiye ederim!”

Mugler erkek parfümünün yanında Mugler Angel Nova EDP Kadın Parfüm ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Tatlı ve sofistike: Prada Candy EDP Kadın Parfümü (80 ml)

İsminden de anlaşılacağı gibi Prada Candy, tatlı ve cezbedici bir parfüm deneyimi yaşatıyor. Açılışta karamelin yoğun tatlılığıyla başlıyor, ardından pudramsı notalar ve misk ile zarif bir feminenlik kazanıyor. Alt notalardaki benzoin ve vanilya birleşerek parfüme sıcak ve kalıcı bir dokunuş katıyor. Baştan çıkarıcı ama aynı zamanda şık bir koku arayan kadınlar için Prada Candy mükemmel bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kokusu tatlı, zarif ve baskın değil, tam anlamıyla mükemmel. Tüm gün kalıcı, bu beni gerçekten etkiledi. Kullanırken çok iltifat aldım ve kısa sürede favorim oldu. Harika kokan ve uzun süre kalıcı bir şey arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim!”

“Prada Candy'yi diğerlerinden ayıran şey, tatlı karamel, misk kokulu benzoin ve pudramsı vanilyanın benzersiz karışımıdır. Hem tatlı hem de baştan çıkarıcı bir koku yaratan bu hassas denge, onu her durum için mükemmel kılıyor. İster resmi bir etkinliğe gidiyor ister sadece rahat bir gün geçiriyor olun, Prada Candy özgüveninizi artırıyor ve gittiğiniz her yerde hayranlık dolu bir iz bırakıyor.”

Prada kadın parfümünün yanında Tom Ford Vanilla EDP Kadın Parfüm ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Altın ışıltılı ve büyüleyici: Rabanne Million Gold For Her EDP Kadın Parfümü (90 ml)

Parıltılı şişesiyle dikkat çeken Million Gold, altının enerjisini kokuya yansıtan özel bir parfüm. Açılışta armut ve gülün taze birleşimiyle feminen bir başlangıç yapıyor, ardından yasemin ve ylang ylang çiçekleriyle derinleşiyor. Vanilya, misk ve yosun ise parfüme kalıcılık ve büyüleyici bir sıcaklık katıyor. Rabanne Million Gold For Her, enerjik, çekici ve güçlü hissetmek isteyen kadınlar için özel bir gurme dokunuş sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Mükemmel bir parfüm, çok lezzetli, körü körüne aldım ve açtığımda şaşırdım, çok güzel kokuyor: Narenciye çiçeksi bir aroma ve aynı zamanda tatlı bir dokunuş. Tutuşu iyi, ciltte uzun süre kalıyor, sürüyorum ve ertesi gün hala kokuyor, 10 üzerinden 10 tavsiye ederim.”

“Harika bir parfüm, kesinlikle tavsiye ederim. Kokusu yoğun ve kalıcı, teslimat da çok hızlıydı.”

Rabanne kadın parfümünün yanında Kylie Jenner Cosmic EDP Kadın Parfümü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Güçlü ve bağımlılık yaratan: Burberry Goddess EDP Kadın Parfümü (100 ml)

Üç farklı vanilya katmanıyla öne çıkan Burberry Goddess, tatlı ve aromatik yönüyle gurme parfümler arasında benzersiz bir yere sahip. Açılışta lavanta, kakao ve zencefilin etkisiyle modern bir hava yakalarken kalpte vanilya havyarıyla yoğun bir tatlılık yaratan parfüm, dip notalarda ise vanilya özü ile derinlik kazanarak kalıcılığını artırıyor. Üstelik, zarif şişesi ve yeniden doldurulabilir tasarımıyla da hem şık hem sürdürülebilir bir seçim oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Koku notalarının açıklaması bu parfüme kesinlikle uyuyor; vanilya ve bir tutam lavanta seviyorsanız doğru seçim. Çok güzel, yeniden doldurulabilir bir şişede özel bir koku.”

“Fiyatına kesinlikle değer ve özellikle sıcak havalarda çok lezzetli. Lavanta ve vanilyanın bu birleşimi muhteşem!”

Burberry kadın parfümünün yanında Burberry Classic EDT Erkek Parfüm ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.