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Kalıpların dışına çıkan ayakkabı: Camper Pix 403 TL indirimde!
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Kalıpların dışına çıkan ayakkabı: Camper Pix 403 TL indirimde!

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Her sabah ne giyeceğinize karar verirken en çok düşündüğünüz parçalardan biri de ayakkabılardır. Çünkü gün boyu sizinle birlikte sokakta, işte ya da yolculukta olacak parçanın hem rahat hem de stil sahibi olması gerekir. Camper Pix tam da bu dengeyi sağlayarak, klasik tasarımı modern detaylarla buluşturuyor. Hafifliği ve esnek yapısıyla adımlarınızı özgürleştirirken, sade şıklığıyla her kombine uyum sağlıyor. Üstelik şu anda 403 TL indirimde! Detaylar içeriğimizde...

Günümüzde ayakkabı seçiminde sadece şıklık değil, konfor ve işlevsellik de büyük önem taşıyor. Gün boyu hareket hâlinde olanlar için hem ayağı yormayan hem de tarz sahibi bir model bulmak zor olabiliyor. Tam da bu noktada, modern tasarımı yüksek performansla buluşturan ayakkabılar öne çıkıyor. Camper, bu ihtiyaca yönelik geliştirdiği modellerle hem şehir yaşamına hem aktif günlere uyum sağlıyor. Markanın ikonik tasarımlarından biri olan Pix modeli şu anda 403 TL'lik cazip bir indirimle satışta! Ürün hakkındaki detaylar şu şekilde...

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Camper Erkek Pix Ayakkabı

Camper Erkek Pix Ayakkabı

Camper Erkek Pix ayakkabı, klasik loafer stilini modern teknolojiyle buluşturarak hem şıklık hem konfor sunuyor. Hafif yapısıyla öne çıkan XL EXTRALIGHT® tabanı sayesinde gün boyu rahatlık sağlarken, çıkarılabilir OrthoLite® Recycled™ iç tabanı ayak sağlığını destekliyor. Geri dönüştürülmüş polyester astarı çevre dostu bir tercih sunarken, esnek yapısıyla hareket özgürlüğü vadediyor. Siyah deri dış yüzeyiyle hem günlük hem de daha şık kombinlere kolayca uyum sağlıyor. Şıklığı konforla bir araya getiren Camper Pix, stilinden ödün vermeyenler için harika bir seçenek.

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Bu içerik 5 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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