Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın hızına yetişmeye çalışırken kullandığınız telefonun da size ayak uydurmasını beklersiniz. Günü planlarken, anı yakalarken, bazen sadece biraz durup müzik dinlerken bile elinizin altındaki cihazın fark yaratması önemlidir. Sizi yormayan, aksine gündelik akışınızı daha pratik hale getiren bir model, farkını ilk günden hissettirir. İşte tam da bu noktada öne çıkan bir model iPhone 15. Üstelik şu anda 3 bin 420 TL indirimde! İşte detaylar...

Yeni bir telefon alırken artık sadece iyi bir kamera ya da uzun pil ömrü yetmiyor; hem güçlü, hem şık hem de hayatı kolaylaştıran bir model arıyoruz. Günlük işlerimizi hallederken bir yandan arka planda sorunsuz çalışan, fotoğraf çekerken detayları atlamayan, yoğun tempoya ayak uyduran bir cihaz artık herkesin ihtiyacı. Tüm bu beklentilere akıllıca yanıt veren iPhone 15 ise şu anda 3 bin 420 TL'lik bir indirimle sizi bekliyor. Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Apple'daki indirimlerin tümü burada.

Apple iPhone 15 (512 GB)

1

iPhone 15, hem şıklığı hem de gücü bir araya getiren yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Dynamic Island özelliği sayesinde aramalar, bildirimler ve canlı etkinlikler gözünüzün önünde belirirken; 48 MP Ana kamerası ve 2 kat Telefoto seçeneğiyle profesyonel düzeyde fotoğraflar çekmek artık çok kolay. Dayanıklı cam-alüminyum yapısı, Ceramic Shield ekranı ve A16 Bionic çipiyle performans ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. USB-C bağlantısıyla cihazlar arasında geçiş yapmak zahmetsiz hale gelirken, Trafik Kazası Algılama gibi güvenlik özellikleriyle de her an yanınızda. iPhone 15, hem günlük kullanımı kolaylaştırıyor hem de ileri düzey teknolojilerle hayatınızı güvence altına alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten çok beğendim. Çok güzel hem görünüş olarak hem de performans olarak beklentilerimin üstünde."

  • "Acaba 15 pro mu alsam diye düşünen ama fiyatı pahalı gelenler için gayet ideal bir cihaz, iPhone 11'den geçtim ve kesinlikle memnunum artık telefonumu güncellemem gerekiyordu, parasını hak eden hızlı, akıcı, diğer Apple cihazlarıyla başarılı çalışan bir telefon."
Ürünü İncele

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

Bu içerik 5 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Ömür boyu garanti, uzun süreli ısı muhafazası, ergonomik tasarım...

Ömür boyu garanti, uzun süreli ısı muhafazası, ergonomik tasarım...

 BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

 Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

 Çok satanlarda zirvede! HEPA filtreli, sessiz, hafif...

Çok satanlarda zirvede! HEPA filtreli, sessiz, hafif...

 Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone cep telefonu
İş birliği İçerikleri
Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Ömür boyu garanti, uzun süreli ısı muhafazası, ergonomik tasarım...

Ömür boyu garanti, uzun süreli ısı muhafazası, ergonomik tasarım...

A101'e Adidas spor ayakkabı geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı geliyor!

BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

Lezzet patlaması! Airfryerda yumuşacık banana bread tarifi

Lezzet patlaması! Airfryerda yumuşacık banana bread tarifi

Lezzet patlaması! Airfryerda yumuşacık banana bread tarifi

Lezzet patlaması! Airfryerda yumuşacık banana bread tarifi

ŞOK'a Sinbo halı koltuk yıkama makinesi geliyor!

ŞOK'a Sinbo halı koltuk yıkama makinesi geliyor!

Erkeklerin favorisi! Saç, sakal, vücut; hepsi bir arada pratikliği sunuyor...

Erkeklerin favorisi! Saç, sakal, vücut; hepsi bir arada pratikliği sunuyor...

Stanley, Apple, Crocs... Anneler Günü'ne özel indirimler başladı!

Stanley, Apple, Crocs... Anneler Günü'ne özel indirimler başladı!

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

Stanley termoslarda indirim başladı! Ömür boyu garantili...

Çok satanlarda zirvede! HEPA filtreli, sessiz, hafif...

Çok satanlarda zirvede! HEPA filtreli, sessiz, hafif...

Çok satanlarda zirvede! HEPA filtreli, sessiz, hafif...

Çok satanlarda zirvede! HEPA filtreli, sessiz, hafif...

Minimalist şıklığın en iyi temsilcisi Camper Dean günün fırsat ürünü oldu

Minimalist şıklığın en iyi temsilcisi Camper Dean günün fırsat ürünü oldu

Spor ayakkabıdan tişörte Adidas indiriminden kaçırmamanız gerekenler

Spor ayakkabıdan tişörte Adidas indiriminden kaçırmamanız gerekenler

U.S.Polo, La Roche, LTB... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, LTB... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Her mutfakta olması gereken uygun fiyatlı ürünleri sizin için bulduk

Her mutfakta olması gereken uygun fiyatlı ürünleri sizin için bulduk

Barış Arduç'un tarzından ilham alan zamansız parçalar

Barış Arduç'un tarzından ilham alan zamansız parçalar

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Tchibo indiriminden kaçırmamanız gereken eşsiz lezzetteki kahveler

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Ömür boyu garanti, uzun süreli ısı muhafazası, ergonomik tasarım...

Ömür boyu garanti, uzun süreli ısı muhafazası, ergonomik tasarım...

A101'e Adidas spor ayakkabı geliyor!

A101'e Adidas spor ayakkabı geliyor!

BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

ŞOK'a Sinbo halı koltuk yıkama makinesi geliyor!

ŞOK'a Sinbo halı koltuk yıkama makinesi geliyor!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Microsoft duyurdu: 2003'de hayatımıza giren uygulama bugün kapatılıyor! Skype kapatıldı mı? Skype nedir?

2003'de açılan uygulama bugün kapatılıyor!

TEKNOFEST KKTC’de final heyecanı:! Dereceye giren takımlar belli oldu

TEKNOFEST KKTC’de final heyecanı:! Dereceye giren takımlar belli oldu

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Fırlayan cisim ve parlak mavi ışık... "Starship'te neler oluyor?"

Her şey saniyeler içinde yaşandı! Fırlayan cisim ve parlak mavi ışık...

Bolu'da üniversite öğrencisi "akıllı emniyet kemeri" projesi geliştirdi

Bolu'da üniversite öğrencisi "akıllı emniyet kemeri" projesi geliştirdi

Apple'dan kırmızı alarm! 100 ülkeye uyarı gitti: Casus yazılım uyarısı apple kullanıcılarını rahatsız etti... Tehlike geri mi döndü?

Apple'dan kırmızı alarm! Tehlike geri mi döndü?

Oyunseverleri üzen haber: GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi! İşte Rockstar Games'in verdiği yeni tarih...

GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi! İşte verilen yeni tarih

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.