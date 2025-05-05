Göz alıcı tasarım, kusursuz performans! iPhone 15'te kaçırılmayacak indirim

Yeni bir telefon alırken artık sadece iyi bir kamera ya da uzun pil ömrü yetmiyor; hem güçlü, hem şık hem de hayatı kolaylaştıran bir model arıyoruz. Günlük işlerimizi hallederken bir yandan arka planda sorunsuz çalışan, fotoğraf çekerken detayları atlamayan, yoğun tempoya ayak uyduran bir cihaz artık herkesin ihtiyacı. Tüm bu beklentilere akıllıca yanıt veren iPhone 15 ise şu anda 3 bin 420 TL'lik bir indirimle sizi bekliyor. Ürün ile ilgili detaylar içeriğimizde...

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Apple iPhone 15 (512 GB)

iPhone 15, hem şıklığı hem de gücü bir araya getiren yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Dynamic Island özelliği sayesinde aramalar, bildirimler ve canlı etkinlikler gözünüzün önünde belirirken; 48 MP Ana kamerası ve 2 kat Telefoto seçeneğiyle profesyonel düzeyde fotoğraflar çekmek artık çok kolay. Dayanıklı cam-alüminyum yapısı, Ceramic Shield ekranı ve A16 Bionic çipiyle performans ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. USB-C bağlantısıyla cihazlar arasında geçiş yapmak zahmetsiz hale gelirken, Trafik Kazası Algılama gibi güvenlik özellikleriyle de her an yanınızda. iPhone 15, hem günlük kullanımı kolaylaştırıyor hem de ileri düzey teknolojilerle hayatınızı güvence altına alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gerçekten çok beğendim. Çok güzel hem görünüş olarak hem de performans olarak beklentilerimin üstünde."

"Acaba 15 pro mu alsam diye düşünen ama fiyatı pahalı gelenler için gayet ideal bir cihaz, iPhone 11'den geçtim ve kesinlikle memnunum artık telefonumu güncellemem gerekiyordu, parasını hak eden hızlı, akıcı, diğer Apple cihazlarıyla başarılı çalışan bir telefon."

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Bu içerik 5 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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