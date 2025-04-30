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BİM'e kamp malzemeleri geliyor! 2 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada
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BİM'e kamp malzemeleri geliyor! 2 Mayıs 2025 BİM Aktüel Kataloğu burada

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu'nun 2 Mayıs Cuma tarihli yeni sayısını merak edenler buraya! Sizin için BİM raflarında bir hafta boyunca yer alacak indirimli ürünleri içeren BİM Cuma Aktüel Kataloğu'na bu içeriğimizde yer verdik. Gelin bakalım BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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BİM'e kamp malzemeleri geliyor!

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Sizin için kamp ve doğa yürüyüşü kategorisinde seçtiklerimiz

Kamp çadırları indirime girdi, burada.

Kamp sandalyelerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki kamp malzemelerinin tümünü burada bulabilirsiniz.

Philips toz torbasız süpürge 5.490 TL!

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Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Temizliği pratik hale getirecek elektrikli süpürgelerdeki indirimler burada.

Robot süpürgelerdeki indirimler burada.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

KUBA katlanır bisiklet 14.950 TL!

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Sizin için bisiklet kategorisinde seçtiklerimiz

Anneler Günü Hediyeleri kampanya dönemi kapsamında bisikletlerde de indirimler başladı. Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Scooterlar da indirimde. Buraya tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz.

Mutfak gereçlerinde cazip fiyatlar!

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Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfak gereçlerinde kaçırılmayacak indirimler var. Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Kütahya Porselen'den LAV'a yemek takımlarında ve fincan takımlarında indirimler var. Ürünler burada.

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