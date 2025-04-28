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Fiyatı 2 bin 239 TL'ye düştü! Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti indirime girdi
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Fiyatı 2 bin 239 TL'ye düştü! Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek MYNET YAZARI
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Hayatın yoğun akışı içinde kendine ayırdığın küçük anlar, düşündüğünden çok daha büyük bir fark yaratır. İyi hissetmek için köklü değişimlere değil, doğru adımları zamanında atmaya ihtiyaç vardır. Günün sonunda aynaya baktığınızda, kendiniz için gösterdiğiniz özenin yansımasını görmek bambaşka bir mutluluk getirir. Bu özel anları daha da değerli kılmak isteyenler için Philips MG7950/15 Erkek Bakım Seti, bugüne özel avantajlı fiyatıyla sizi bekliyor. Kendine iyi bakmanın tam zamanı!

Kendine özen göstermek, sadece dış görünüş değil, aynı zamanda hayatın her alanında iyi hissetmenin bir parçası. Küçük detaylara değer verdiğinde, günlük rutinler bile daha özel bir hâl alıyor. Satın alacağınız tıraş makinesini saç, sakal, yüz; kısacası her bölge için kullanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Saç, sakal ve vücut bakımında aynı anda pratiklik ve kalite arayanlar için Philips MG7950/15 Erkek Bakım Seti, bugüne özel fiyatıyla harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.

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Philips MG7950/15 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti- Yüz/Saç/Vücut (Islak/Kuru Kullanım)

Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti - YüzSaçVücut (IslakKuru Kullanım) MG795015

Philips MG7950/15 Erkek Bakım Seti, yüz, saç ve vücut bakımını zahmetsizce tamamlamak isteyenler için geliştirilmiş çok yönlü bir çözüm sunuyor. 15 farklı başlık seçeneğiyle her ihtiyaca uyum sağlayan model, hassas düzeltme tarağı sayesinde 1-3 mm arasında 11 uzunluk ayarı yaparak kişiye özel kesim deneyimi yaratıyor. Kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçakları, uzun ömürlü performans sağlarken bakım ya da yağlama ihtiyacı duymadan ilk günkü keskinliğini koruyor. BeardSense teknolojisi ile sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez tarayarak gerektiğinde gücü artırıyor ve her seferinde eşit bir sonuç elde edilmesine yardımcı oluyor. Islak ve kuru kullanım için uygun olan bu model, 120 dakikaya kadar kesintisiz çalışma süresiyle günlük bakım rutinlerini daha pratik ve konforlu hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Şarjı baya uzun gidiyor.Performans konusunda gayet iddialı. Başlıklar gayet fonksiyonel. Malzeme kalitesi güzel ve uzun süre kullanıma dayanıklı gibi duruyor."

  • "Ürünü bir süredir kullanıyorum. Uzun bir süre daha kullanmaya devam edeceğim gibi görünüyor. Oldukça kaliteli ve içeriği bol. Her işimi görüyor."
Ürünü İncele

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Bu içerik 28 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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