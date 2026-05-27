Kılıçdaroğlu Genel Merkez önünde satışa çıkardı: "Haram araç"

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısı gündemdeki yerini koruyor. Söz konusu "arınma" doğrultusunda atıldığı öne sürülen yeni adım ses getirdi.

CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE SATILIK İKİ ARAÇ

CHP Genel Merkezi'nin önüne iki adet araç kondu.

AZİZ İHSAN AKTAŞ VE ÖZKAN YALIM İDDİALARI

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın aktardığı bilgiye göre; bunlardan biri İBB davasında itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş'ın parasıyla alınan, diğeri ise Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın 10 milyon TL'ye dizayn ettirdiği öne sürülen araçlar.

KILIÇDAROĞLU SATIŞA ÇIKARDI

Kılıçdaroğlu söz konusu araçların bir an önce satılması için talimat verdi.

Araçların üzerindeki yazıyla birlikte Genel Merkez önünde oluşan bu kare gündem oldu.