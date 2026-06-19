Kılıçdaroğlu "temel amacını" mektupla açıkladı: "Böyle bir lüksümüz yok"

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gergin hava devam ediyor. Genel Başkanlık koltuğundaki Kemal Kılıçdaroğlu partili milletvekillerine mektup gönderirken partinin ve siyasetin içinden geçtiği sürece dikkat çekti.

"ZORLU VE HASSAS BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Kılıçdaroğlu mektupta milletvekillerine "Değerli Milletvekili, Sevgili Yol Arkadaşım" diye hitap ederken şöyle devam etti:

"Bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu; bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının bu şerefli çatıda vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz.

Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum.

"KURUMSAL CİDDİYET VE SARSILMAZ BİR BİRLİKTELİKLE HAREKET ETMELİYİZ"

Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.

Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis’teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.

On milyonlarca yurttaşımız; partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını cumhuriyetin aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır.

"KIRGINLIĞA, DAĞINIKLIĞA ORTAM HAZIRLAMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.

Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

Kılıçdaroğlu mektubunu "Yolumuz açık olsun. Saygılarımla" ifadeleriyle noktaladı.