"Koltuğa oturmakta" ısrar eden Gürsel Tekin karşısında insan zinciri bulacak! CHP yönetiminden talimat: Tüm gözler yarına çevrildi

Yarın CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında neler olacağı merakla bekleniyor. Günlerdir konuşulan Gürsel Tekin başkanlığındaki kayyum heyetinin binaya gitmesi beklenirken heyete karşı çıkan CHP Genel Merkezi de kolları sıvadı. Parti yönetiminden talimat geldi; Gürsel Tekin ve beraberindekileri binaya sokmamak adına bir insan zinciri karşılaması bekleniyor.

CHP son derece hareketli günlerden geçiyor. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmış, yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki kayyum heyeti atanmıştı. Gürsel Tekin'den pazartesi günü için gelen kararlı mesajlar üzerine CHP yönetimi karşı adım için talimat verdi.

5 KİŞİLİK HEYETTEN 2 İSİM AYRILDI

Gürsel Tekin ve göreve gelen diğer 4 isimden geçtiğimiz günlerde bir tanıtım videosu gelmişti. Gürsel Tekin videoda heyet üyelerini tanıtırken "Bize güvenin, biz CHP’nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Onun dışında asla bizden kimse bir şey beklemesin. Çünkü biz CHP’liyiz" mesajını veriyordu. Ancak çok geçmeden videoda Tekin'in yanında yer alan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten ayrıldığını açıkladı. Tekin ise “Bir kişi bile yeter, görevimizin başındayız” dedi.

GÜRSEL TEKİN ISRARCI: "O KOLTUĞA OTURACAĞIM"

Yarın il binasına gitme konusunda da ısrarını sürdüren Gürsel Tekin "Tüm bu tartışmalara son vermek için Pazartesi günü saat 12’de CHP il binasında olacağım. İl başkanlığına gidip o koltuğa oturacağım" diye konuştu.

CHP YÖNETİMİNDEN 'GÜRSEL TEKİN' TALİMATI

Ancak CHP yönetimi de Gürsel Tekin ve beraberindekilere karşı kolları sıvadı. Nefes'te yer alan habere göre; CHP yönetimi, İstanbul milletvekilleri ve PM üyelerinin de yarın İstanbul il binasında olmaları için talimat yolladı.

TEKİN VE BERABERİNDEKİLERİ 'İNSAN ZİNCİRİ' KARŞILAYACAK

Gürsel Tekin ve eski il başkanlarının binaya girmesinin engellenmesi için Gençlik Kolları ve partililerin insan zinciri oluşturacağı ifade edildi. Milletvekilleri ve PM üyelerinin bir gerginlik yaşanmaması için azami gayret göstermesi de istendi. Buna göre Gürsel Tekin ve arkadaşları CHP İstanbul il binasına sokulmayacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları da binadan ayrılmayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Kongresinin mahkemece iptal edilmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etmişti.

TEKİN'E ESKİ CHP İL BAŞKANLARI EŞLİK EDECEK

Tekin’in CHP İstanbul il binasına gidişine aralarında Cemal Canpolat ve Berhan Şimşek’in de bulunduğu eski il başkanları eşlik edecek.

BUGÜNDEN İL BAŞKANLIĞINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan bugün Gürsel Tekin adına CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girmeye çalışan bir grup, CHP'li gençler tarafından binadan uzaklaştırıldı. Gruptan bir kişi o anları videoya alarak isyan etti.

