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Komşusunu motosiklet kaskıyla dövdü! İstanbul'da iki aile birbirine girdi, sokak savaş alanına döndü

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde komşu iki aile birbirine girdi, sokak savaş alanına döndü. Taraflar birbirine tekme ve yumrukla saldırırken olay yerine motosikletli ekipler geldi, bu kez şahıslardan biri polisin motosikletteki kaskını alarak komşusunun kafasına vurmaya başladı. Akılalmaz anlar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta çocukların gece gürültüsü iki aileyi birbirine düşürdü, ortalık fena karıştı. Tekmelerin, yumrukların konuştuğu kavgada olay yerine gelen motosikletli polis ekipleri kendilerini adeta kaosun içinde buldu. Bir şahsın komşunu motosiklet kaskıyla dövdüğü an kameraya yansıdı.

GERGİNLİK ÇIKINCA İKİ AİLE SOKAĞA İNDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu aile arasında çocukların gürültüsü nedeniyle gerginlik yaşandı. Taraflardan biri, diğer ailenin çocuğuna tepki gösterince çocuk da durumu ailesine iletti. İki aile aşağı inip karşı karşıya geldi.

Komşusunu motosiklet kaskıyla dövdü! İstanbul da iki aile birbirine girdi, sokak savaş alanına döndü 1

POLİS EKİPLERİ KARGAŞANIN ARASINDA KALDI

Ortamın kızıştığını gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine motosikletli polis ekipleri geldi. İki tarafı sakinleştirmek ve olayı dağıtmak isteyen ekipler bir anda kargaşanın içinde kaldı. Taraflar birbirine tekme yumruk saldırmaya başladı.

Komşusunu motosiklet kaskıyla dövdü! İstanbul da iki aile birbirine girdi, sokak savaş alanına döndü 2

KOMŞUSUNU KASKLA DÖVDÜ

Bir şahıs, polisin motosikletteki kaskını alarak komşusunun kafasına vurmaya başladı. Ortalık savaş alanına döndü. Takviye ekiplerin gelmesiyle olay kontrol altına aldı. İki taraf birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt kavga sokak aile
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