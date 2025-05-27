Kurban Bayramı'nda Mehmetçik Vakfı’ndan bağış kampanyası

Mehmetçik Ailelerine Kurban Bağışını Online Yapabilirsiniz

TSK Mehmetçik Vakfı, her yıl olduğu gibi 2025 kurban bağışı fiyatları doğrultusunda bu yıl da bağış kabul ediyor. Vekaleten kurban bağışları; şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile engelli Mehmetçik ailelerine ulaşıyor. Yurt içinden yapılacak online kurban bağışı için son tarih ise 6 Haziran.

Mehmetçik Vakfı’nın 1995’ten bugüne yaptığı bağışlar, doğrudan ihtiyaç sahibi Mehmetçik ailelerine ulaştırılıyor. Yapılan tüm vekaleten kurban temin ve kesim faaliyetleri de Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte Tarım Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tebliğ hükümlerine göre uygulanıyor.

Gerçekleştireceğiniz online kurban bağışı için bağış türünü ve tutarını belirleyerek hızlıca bağışı iletebilirsiniz. Dini esaslara uygun şekilde gerçekleşen kurban kesimi, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde gerçekleşecek şekilde planlanıyor. Modern tesislerde ve hijyenik koşullarda uygulanan kesim; vakıf personeli, veteriner, noter ve din görevlisi denetiminde gerçekleşiyor. Gerçekleşen tüm kesimler de görüntülü şekilde kayıt altına alınarak bağışçıyla paylaşılıyor. Ayrıca kesim anında bağışçılara genel SMS ve e-posta bilgilendirme yapılıyor.

Mehmetçik Vakfı’nın yurt içi son bağış tarihi ise 5 Haziran Perşembe olarak biliniyor. Bununla beraber vakfın online bağış sistemiyle yapılan kurban bağışı son tarihi 6 Haziran Cuma saat 18.00’e kadar uzatıldı.

Yurt Dışından da Mehmetçik Ailelerine Bağışla Ulaşabilirsiniz

Yurt dışındaki vatandaşlar, kurban bağışı için Mehmetçik Vakfı’nın paylaştığı hesap numaralarıyla belirlenen tutarı iletebilirler. Vakfın yurt dışı kurban bağışı sayfası üzerinden belirli hesap numaraları aracılığıyla kolayca işlemi tamamlayabilirsiniz. Yurt dışından yapılacak bağışlar için belirlenen son tarih ise 3 Haziran Salı. Yurt dışı kurban bağışına yönelik aklınızdaki soruların cevaplarını da Mehmetçik Vakfı’nın online bağış sayfasında bulabilirsiniz.

Mehmetçik Aileleri İçin Kurban Bağışı Yardımları Nasıl Yapılıyor?

Kurban kesiminin bir bölümü, Mehmetçik ailelerine konserve kavurma şeklinde dağıtılıyor. Kurban kesiminin dağıtılmayan kısmı ise ekonomik olacak şekilde değerlendirerek Mehmetçik Vakfı Yardım Planları kapsamına alınıyor. Yardım planı dahilinde şehit yakınları ve gazi Mehmetçikler ve çocuklarının ihtiyaçları karşılanıyor.

Yapılan yardımlar, hem kurban ibadetinin yerine getirilmesine hem de Mehmetçik ailelerine manevi bir destek sağlanmasına vesile oluyor. Vakıf aracılığıyla kurban etlerinden hazırlanan konserve kavurmalar, uzun süre saklanabilir olması sayesinde de yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor.

Ayrıca bağışlardan elde edilen gelirler; Mehmetçik Vakfı’nın burs, sağlık ve sosyal destek programlarında kullanılacak şekilde şehit ve gazi ailelerinin yaşam standartlarını artırmaya yönelik projelere katkı sağlıyor. Bağışçılar, kurbanlarının hangi amaçla değerlendirildiğine dair bilgilendirme alıyor ve sürecin şeffaf şekilde yürütülmesinden dolayı gönül rahatlığıyla düzenli bağış da yapabiliyorlar.

Mehmetçiklere ve ailelerine destek olmak isteyen vatandaşlar, vakfın resmi web sitesi üzerinden online bağış yaparak her zaman desteklerini iletebilirler. Aynı zamanda anlaşmalı bankalar aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban bağışlarını da kolaylıkla gerçekleştirmeyi tercih edebilirler.