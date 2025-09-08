LEGO Technic serisinde Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirim var

Okula ve şehre dönüş heyecanı devam ederken LEGO’nun efsanevi Technic serisiyle eğlenceyi farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Gerçekçi detayları, hareket eden parçaları ve özel tasarımlarıyla öne çıkan bu modeller hem koleksiyoncuların hem de yeni başlayanların ilgisini çekecek. İster kendi başınıza keyifli vakit geçirebileceğiniz ister sevdiklerinize hediye olarak düşünebileceğiniz çok iyi seçenekler var. Biz de sizin için indirimdeki en dikkat çeken LEGO Technic araçlarını seçtik. İşte detaylar!

1. Otomobil tutkunu yetişkinler için: LEGO Technic McLaren P1 42172 Sergilenebilir Araba Modeli Yapım Seti (3893 Parça)

Bu LEGO set, McLaren P1’in en ince detaylarına kadar düşünülmüş 1:8 ölçekli bir modelini sunuyor. V8 pistonlu motoru, yedi vitesli şanzımanı, açılan kapıları ve ayarlanabilir arka kanadıyla koleksiyonunuza güç katacak ürün, kutu açılışından yapım aşamasına kadar size uzun süre keyif verecek detaylı bir proje. Kendine özel seri numarası bulunması arabayı, McLaren hayranı yetişkinler için hem değerli bir hediye hem de sergilenecek özel bir koleksiyon ürünü yapıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Harika ve eğlenceli bir yapım! Yapımı yaklaşık 11 saatimi aldı ama zamanımı çok iyi değerlendirdim. Talimatları dikkatlice incelemeniz gerekiyor çünkü başlangıçtaki küçük bir hata büyük sorunlara yol açabilir. Yine de genel olarak çok eğlenceli ve harika bir yapım!”

“Doğum günü hediyesi, alan kişi çok mutlu oldu. Yapımı zor ama üstesinden gelinemeyecek bir şey değil, akşamlarını meşgul etti ve sonuç gerçekten harika oldu.”

LEGO Technic McLaren P1 arabanın yanında LEGO Speed Champions 30683 McLaren Formula 1 Car ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Formula 1 heyecanını evinize taşıyın: LEGO Technic Ferrari SF–24 F1 Araba 42207 Koleksiyonluk Yarış Arabası Modeli Yapım Seti (1361 Parça)

Bu LEGO, zor projelerden hoşlanan yetişkinler için oldukça tatmin edici bir yapım deneyimi sunuyor. Süspansiyon sistemi, direksiyon, ayarlanabilir spoyler ve V6 motor gibi gerçekçi detaylarla dolu bu Ferrari SF-24 F1 modeli, F1 dünyasını adeta ellerinizin arasına getiriyor. İki vitesli şanzıman ve çıkarılabilir motor kapağıyla inşa sürecini daha da eğlenceli hale getiren 1:8 ölçekli bu etkileyici ürün, evde ya da ofiste gururla sergilemek için çok iyi bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

"İlk LEGO setimi Ferrari'nin F1 Technic ile yaptığım için mutluyum. Çok güzel bir set, süspansiyonundan motoruna, vites kutusuna düşünülmüş bir set. Bunu çok beğenip üstüne LEGO'nun F1 için çıkardığı Speed Champions modeli olan Ferrari'yi de aldım. Çok güzel bir set tavsiye ederim. Yaptıkça yapasınız geliyor.”

“Boyutu ve yeni başlamam nedeniyle haftalar süreceğini tahmin ediyordum ama yaklaşık 12 saatte bitirdim. Çıkarılabilir gövde, V6 motorunun arka tekerleklerle birlikte nasıl döndüğünü kolayca görmenizi sağlıyor. Genel olarak harika bir satın alma ve evinizin herhangi bir yerinde sakladığınızda çok dikkat çekiyor.”

LEGO Technic Ferrari SF–24 arabanın yanında LEGO Speed Champions Mercedes-AMG F1 W15 Yarış Arabası 77244 10 Yaş ve Üzeri Kız ve Erkek Çocukları için Koleksiyonluk Sürücü Minifigürü İçeren Yapım Seti ve Sergileme Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Off-road ruhunu yaşatan: LEGO® Technic™ Land Rover Defender 42110 Yapım Seti (2573 Parça)

Land Rover Defender modelini LEGO parçalarıyla yeniden keşfedeceğiniz bu set, detaylı kaporta tasarımı, açılır kapıları, portbagajlı tavan rayları ve orijinal lastikleriyle gerçek aracın minyatür bir versiyonu gibi görünüyor. Çalışan vinci, dört çeker sistemi, bağımsız süspansiyonu ve altı silindirli motoru sayesinde mekanik işlevlerle dolu bir deneyim yaşatan LEGO, arazi araçlarına meraklı olanlar için tam bir koleksiyonluk parça diyebiliriz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Eğlenceli ama zor bir yapım. 18+ seviyesindeki Lego yapımlarından birkaçını yaptım, ancak 11+ olarak belirtilen bu yapım çok daha zordu, iki gün sürdü. Zorluktan hoşlananlara şiddetle tavsiye ederim, keyfini çıkarın!”

“Bu, benim doğum günüm için bir hediyeydi. Gerçek bir kamyoneti var ve Lego'nun detaylara gösterdiği özene hayran kaldım. Görünüşe göre kamyon parçaları olması gerektiği gibi hareket ediyor ve amortisörleri, dişlileri ve daha neler neler var.”

LEGO Technic Land Rover Defender arabanın yanında LEGO Speed Champions Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Yarış Arabası 77243 10 Yaş ve Üzeri Kız ve Erkek Çocukları için Koleksiyonluk Sürücü Minifigürü İçeren Yapım Seti ve Sergileme Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Yetişkinler ve çocuklar için: LEGO Technic Ducati Panigale V4 R 42107 Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Model Yapım Seti (646 Parça)

LEGO Technic serisinde motosiklet sevenlere özel hazırlanan Ducati Panigale V4 R, şık görünümüyle vitrinlik bir koleksiyon parçası. İki vitesli şanzımanıyla farklı sürüş tekniklerini deneme imkanı sunarken özel standıyla sergilemeye hazır olan ve Ducati iş birliğiyle geliştirilen bu set, motosiklet meraklıları çocuk ve yetişknler için hem yapımı keyifli hem de sergilendiğinde göz alıcı bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü 14 yaşındaki kızıma aldım. İlk kez Lego Technic model sahibi oldu ve çok sevdi, bir oturuşta tamamlamak istedi ve ara vererek 7-8 saatte bitirdi. Şimdi odasının baş köşesinde yer alıyor. Ürünün hem boyutu hem de tasarımı çok güzel. Özellikle motorsiklet sevenlere çok güzel bir hediye alternatifi.”

“646 parçalı motosikleti 8 yaşındaki oğlumla birlikte yaptık. Daha önce çok sayıda otomobil yapmıştık. Bazılarının parçaları bundan da fazlaydı ama bu biraz daha zor oldu. Çok beğendik. Çok keyifliydi. Hem ön hem arka tekerler süspansiyonlu. Ayrıca vites de konulmuş. Arabalara göre çok daha havalı duruyor. Kesinlikle öneririm.”

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R motorun yanında LEGO Icons Transformers Bumblebee 10338 Yetişkinler için Koleksiyonluk Robot Aksiyon Figürü Yapım Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Araba seven çocuklara: LEGO® Technic Uygulama Kumandalı Dönüşüm Aracı 42140 Yaratıcı Oyuncak Yapım Seti (772 Parça)

Tek bir setle iki farklı araca sahip olabileceğiniz bu model, LEGO Technic’in en eğlenceli seçeneklerinden biri. Bir tarafı paletli yarış arabası, diğer tarafı ise turuncu keşif kamyonu olarak kullanılabiliyor. CONTROL+ uygulaması sayesinde telefonunuzla aracı yönlendirebilir, hedefleri tamamlayabilir ve ekranın taklalarla nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Süspansiyon sistemi, detaylı kokpiti ve keşif kamyonunun kasasıyla çocukların hayal gücünü geliştirecek özelliklerle dolu olan ürün, 9 yaş ve üzeri çocuklar için teknolojiyle eğlenceyi birleştiren şahane bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

“Yapım aşaması ve ürünün bitmiş hali çok keyifli. Pil tüketimi makul seviyede. Çok eğlenceli bir oyuncak, bahçe benzeri mekanlarda da gayet güzel gidiyor.”

“Ürünün montajı bir çocuk için uzun sürse de ortaya çıkan araç gerçekten çok güzel ve işlevsel. Keyifle kullanmaya başladıklarında montajın yorgunluğunu unutuyorlar.”

LEGO Technic arabanın yanında LEGO Speed Champions MoneyGram Haas F1 Team VF-24 Yarış Arabası 77250 10 Yaş ve Üzeri Kız ve Erkek Çocukları ile Motorseverler için Sürücü Minifigür İçeren Yapım ve Sergileme Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Çocuklar ve yetişkinler için iyi bir hediye fikri: LEGO Technic Fast and Furious Toyota Supra MK4 42204 Oyuncak Araba Yapım Seti (810 Parça)

Hızlı ve Öfkeli serisinin efsaneleşmiş Toyota Supra’sını kendi ellerinizle yapmak ister misiniz? 6 silindirli motoru, açılan kaputu, çıkarılabilir Targa tavanı ve bagajındaki NOS tüpleriyle film sahnelerini yeniden yaşamanızı sağlayan araba, yetişkinler ve 9 yaş ve üzeri çocuklar için hem eğlenceli bir oyuncak hem de koleksiyonluk bir model. Üstelik, ailece ya da arkadaşlarla birlikte inşa ederek keyifli zaman geçirmek için de çok iyi bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

“Herkes için mükemmel bir hediye; birçok ilgi alanına hitap ediyor: Hızlı ve Öfkeli, arabalar ve Lego. Hem mükemmel hem de şık görünüyor.”

“Harika bir hediye fikri! Bu LEGO Technic, hem dekorasyon hem de oyuncak olarak hem küçük hem de büyüklerin hoşuna gidecek, çok güzel bir obje! Yapısı ilginç ve arabayı sürerken silindirleri hareket ettirebiliyorsunuz. Muhteşem bir kinematik.”

LEGO Technic Toyota Supra arabanın yanında LEGO® Star Wars™ Obi-Wan Kenobi’nin Jedi Starfighter™’ı 75333 Yapım Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Küçük inşaatçılara özel: LEGO® Technic Teleskopik Yükleyici 42133 2’si1 Arada Yaratıcı Oyuncak Model Yapım Seti (143 Parça)

İnşaat meraklısı çocuklar için hazırlanan LEGO Technic Teleskopik Yükleyici, direksiyon, kaldırma kolu ve eğilebilen çatalıyla gerçekçi bir deneyim sunuyor. Setin içinde palet aksesuarı da bulunuyor; böylece yükleri kaldırıp taşımak çok daha eğlenceli hale geliyor. 2’si1 arada özelliğiyle kolayca çekiciden kamyona dönüştürülebilen ürün, 7 yaş ve üzeri çocukların yaratıcılığını geliştirecek keyifli bir set.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tutkulu bir LEGO hayranı olarak, hem zorlu ve dikkat çekici hem de koleksiyon yapıp sergileyebileceğim havalı ve gerçekçi bir model arıyordum. LEGO 42133 Technic 2'si1 Arada Telehandler Forklift beklentilerimi aştı.”

“Set, saatlerce eğlenceyi garantileyen zorlu ve ilgi çekici bir yapım deneyimi sunuyor. Model inanılmaz derecede detaylı ve gerçekçi bir tasarıma sahip ve teleskopik bom ve çatal gibi hareket eden birçok harika özelliğe sahip.”

LEGO Technic teleskopik yükleyicinin yanında LEGO Speed Champions Aston Martin Aramco F1 AMR24 Yarış Arabası 77245 10 Yaş ve Üzeri için Koleksiyonluk Sürücü Minifigürü İçeren Yapım ve Sergileme Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Kamyonet severlere: LEGO Technic Ford F-150 Raptor 42126 Yapı Kiti (1379 Parça)

Ford’un efsanevi F-150 Raptor modelini bu kez LEGO parçalarıyla inşa edebilirsiniz. Gerçekçi V6 motoru, hareketli pistonları, tüm tekerleklerde süspansiyon sistemi ve detaylı iç tasarımıyla kamyonetin ruhunu tam anlamıyla yansıtan ürün, açılır kapıları, davlumbazı ve geniş kasası sayesinde ince detaylara sahip bir koleksiyon parçası. Yetişkinler için rahatlatıcı bir yapım projesi olan set, aynı zamanda oldukça etkileyici bir sergi parçası.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bir Ford ve Lego hayranı olarak, bunu mutlaka yapmam gerektiğini düşündüm. Motor, yani pistonlar ve krank mili, açık arka diferansiyel ile kapılar, kaput ve bagaj kapağı gibi hareketli parçalarıyla ortaya çıkan ürün, sergilemek için son derece tatmin edici. Yaklaşık 6 yıldır ilk kez Lego yapıyorum ve son üründen çok memnunum.”

“Bunu erkek arkadaşım için aldım ve üzerinde birlikte çalışmayı seviyoruz! Bir Ford Raptor'u var, bu yüzden bu eğlenceli bir hediyeydi ve takip etmesi çok kolay.”

LEGO Technic Ford F-150 Raptor arabanın yanında LEGO Harry Potter Uçan Ford Anglia 76424 7 Yaş ve Üzeri Hayranları için Harry Potter ve Ron Weasley Minifigürü İçeren Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Yapım Set ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Araç seven yetişkinler için devasa güç: LEGO Technic Cat D11T Buldozer 42131 Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Model Yapım Seti (3854 Parça)

İnşaat makinelerine hayran olanlar için hazırlanan bu set, LEGO’nun en detaylı modellerinden biri. CONTROL+ uygulamasıyla kumanda edilebilen Cat D11T, bıçağını ve riperi kaldırıp indirmenize, hatta tüm aracı sürmenize imkan tanıyor. Gerçeğini aratmayan palet sistemi ve işlevsel detaylarıyla inşa sürecinde tatmin edici bir deneyim yaşatan set, yetişkinler için hem yaratıcı hem de oldukça etkileyici bir koleksiyon ürünü.

Kullanıcılar ne diyor?

“Oğlumla birlikte 3 güde bitirdik. Gerçekten büyük bir Lego. Yapımı çok zevkliydi. Bittikten sonra Lego Connect uygulaması ile kumanda edebiliyorsunuz. Yapım aşamasında belli bir noktaya geldiğinizde uygulamaya bağlanıp o ana kadar birleştirdiğiniz parçalarda herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol ediyor bu da gönül rahatlığı ile devam edebileceğinizini gösteriyor.”

“Motoru oldukça güçlü, halı üzerinde 10kg'lık eşyayı zorlanmadan itebiliyor. Laminant parke ya da fayans üzerinde paletler tutunamadığı için itme gücü halı üzerindeki kadar etkili olmuyor. Sonuç olarak bu bütçeyi ayırabilecek LEGO Technic hayranlarının kaçırmaması gereken bir ürün.”

LEGO Technic Cat D11T buldozerin yanında LEGO Star Wars Yüzbaşı Rex Kaskı 75349 Yetişkinler İçin Koleksiyonluk Sergileme Modeli Yapım Seti ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Yarış pisti heyecanını evinize getiren: LEGO Technic McLaren Senna GTR 42123 Koleksiyonluk Yaratıcı Oyuncak Model Yapım Seti (830 Parça)

Araba tutkunlarını heyecanlandıracak detaylara sahip ünlü McLaren Senna GTR’nin LEGO versiyonu, hareketli pistonlara sahip V8 motoru, yukarı doğru açılan kelebek kapıları ve gerçek modelden ilham alan stiliyle dikkat çekiyor. Direksiyonu çevirerek hareket ettirebileceğiniz aracı tamamladığınızda evinizin en iyi köşesinde sergileyebilirsiniz. 10 yaş ve üzeri çocuklar için eğlenceli bir oyun deneyimi olan LEGO set, süper arabaları seven yetişkinler içinse koleksiyonluk olacak kadar etkileyici bir parça.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ürün doğum günü hediyesi olarak alındı bana. Yaparken çok eğlendim. Muadillerine göre daha çeşitli araçlar yapılabiliyor. Parça sayısı da fazla. Özellikle tepe kısmındaki tekerlek yönlendiricisi ve lastiklerdeki yumuşak plastik araba ile oynamak keyif veriyor.”

“Süper, çok sevdim ve en çok ilgimi çektiği şey kapılarının açılması. Bir de bildiğimiz arabalar gibi açılmıyor, yukarı doğru açılıp aşağı doğru kapıları kapanabiliyor.”

LEGO Technic McLaren Senna GTR arabanın yanında LEGO Icons Yüzüklerin Efendisi: Barad-dûr 10333 Yetişkinler için Koleksiyonluk Yapım Seti, Sauron ve Gollum Minifigürlü Sergilenebilir Hediye Fikri ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

