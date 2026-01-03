Maduro ve eşinin son görüntüleri! 26 Kasım'da kılıcı çekip meydan okumuş, daha 6 gün önce askerlerini selamlamıştı

MYNET DETAY | Venezuela bugüne tarihinin en büyük kaosuyla uyandı. Başkent Caracas'ta gece yarısından sonra peş peşe patlama sesleri duyulurken, tüm dünya gözlerini ABD'ye çevirmişti. Herkes aylardır konuşulan "ABD-Venezuela savaşı başladı mı?" diye sorarken; asıl şoke eden açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan saatler sonra geldi.

ABD BAŞKANI TRUMP: "MADURO VE EŞİNİ YAKALADIK"

ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalandığını duyurdu.

"ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDILAR"

Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, "devam eden askeri faaliyetlerle ilişkili" güvenlik risklerini gerekçe göstererek, Amerikan ticari uçaklarının Venezuela üzerinde herhangi bir irtifada uçmasını yasakladı.

MADURO'NUN SON ANLARI MERAK KONUSU OLDU

ABD Başkanı Trump'ın "Maduro ve eşini yakaladık" açıklaması tüm dünyada geniş yankı uyandırırken; Maduro'nun son anları merak konusu oldu.

DAHA 6 GÜN ÖNCE EŞİYLE ASKERLERİ SELAMLAMIŞTI

Venezuela lideri Maduro ve eşinin dünya komuoyuna yansıyan son görüntülerinden biri 28 Aralık'ta kaydedilmişti. Venezuela'nın La Guaira kentinde askeri güçlere düzenlenen yıl sonu selamlama törenine katılan Maduro ve eşi, geçit törenindeki askeri birlikleri selamlamıştı.

Yine 24 Aralık'ta Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Caracas'ın San Agustin mahallesinde düzenlenen bir Noel kutlamasına katılmış, oldukça mutlu görüntüler vermişti.

26 KASIM'DAKİ KONUŞMASI HAFIZALARDA

ABD ile yükselen gerilimle ilgili Maduro ise Maduro en sert mesajını ise 26 Kasım'da tüm dünyaya ilan etmişti. Başkent Caracas'taki Fuerte Tiuna askeri üssünde düzenlenen törene katılarak konuşma yapan Maduro, ABD'nin artan tehditlerine dikkati çekerek ulusal savunmada hataya yer olmadığını dile getirmişti.

BOLİVAR'IN KILICINI ÇEKİP, MEYDAN OKUMUŞTU

Özgürlük kahramanı Simon Bolivar'ın kılıcını kalabalığa gösteren Maduro, "Onu 200 yıl sonra, halkları özgürleştiren, bağımsızlaştıran enerjisi ve gücüyle teslim alıyorum. Bu, tüm Güney Amerika'nın zaferinin kılıcıdır." demişti.

Konuşmasının ardından Maduro, askeri üniformasıyla bir süre destekçileriyle Caracas sokaklarında yürümüştü.