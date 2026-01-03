HABER

Maduro'yu Delta Force yakalamış! El Chapo, Saddam Hüseyin, Bağdadi, Escobar...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Karakas’ta yakalanmasının ardından operasyonun perde arkası netleşti. Maduro’yu yakalayan birimin, El Chapo’dan Saddam Hüseyin’e kadar birçok kritik ismi yakalayan ABD ordusunun en seçkin gücü Delta Force olduğu açıklanırken, gelişme dünya gündemini sarstı.

Maduro'yu Delta Force yakalamış! El Chapo, Saddam Hüseyin, Bağdadi, Escobar...
Devrim Karadağ

Venezuela’da yaşanan tarihi gelişmeyle ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Karakas’ta yakalayan birimin, ABD ordusunun en gizli ve en seçkin özel kuvvetleri arasında yer alan Delta Force olduğu açıklandı. Operasyonun, uzun süredir planlanan yüksek güvenlikli bir askeri harekât kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, birimin doğrudan ABD savunma ve istihbarat mekanizmasının en üst düzeyinde görev aldığı vurgulandı.

Maduro yu Delta Force yakalamış! El Chapo, Saddam Hüseyin, Bağdadi, Escobar... 1

Delta Force, daha önce dünya gündemine damga vuran birçok kritik operasyonda yer almasıyla biliniyor.

Birimin geçmişte yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesinde rol oynadığı bazı isimler şöyle;

Maduro yu Delta Force yakalamış! El Chapo, Saddam Hüseyin, Bağdadi, Escobar... 2

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo

Maduro yu Delta Force yakalamış! El Chapo, Saddam Hüseyin, Bağdadi, Escobar... 3

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi,

Maduro yu Delta Force yakalamış! El Chapo, Saddam Hüseyin, Bağdadi, Escobar... 4

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin

Maduro yu Delta Force yakalamış! El Chapo, Saddam Hüseyin, Bağdadi, Escobar... 5

Kolombiyalı kartel lideri Pablo Escobar

Maduro operasyonunun da bu listeye eklenmesi, yaşanan gelişmenin küresel ölçekte neden bu denli büyük yankı uyandırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Maduro yu Delta Force yakalamış! El Chapo, Saddam Hüseyin, Bağdadi, Escobar... 6

