Maduro'yu Delta Force yakalamış! El Chapo, Saddam Hüseyin, Bağdadi, Escobar...

Venezuela’da yaşanan tarihi gelişmeyle ilgili çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu Karakas’ta yakalayan birimin, ABD ordusunun en gizli ve en seçkin özel kuvvetleri arasında yer alan Delta Force olduğu açıklandı. Operasyonun, uzun süredir planlanan yüksek güvenlikli bir askeri harekât kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken, birimin doğrudan ABD savunma ve istihbarat mekanizmasının en üst düzeyinde görev aldığı vurgulandı.

Delta Force, daha önce dünya gündemine damga vuran birçok kritik operasyonda yer almasıyla biliniyor.

Birimin geçmişte yakalanması ya da etkisiz hale getirilmesinde rol oynadığı bazı isimler şöyle;

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi,

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin

Kolombiyalı kartel lideri Pablo Escobar

Maduro operasyonunun da bu listeye eklenmesi, yaşanan gelişmenin küresel ölçekte neden bu denli büyük yankı uyandırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.