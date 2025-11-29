HABER

Manisa'dan acı haber! Şehit sayısı arttı

Manisa'da bir polisin şehit olduğu kazada yaralanan trafik polisi de kurtarılamadı. 24 yaşındaki Hatice Ünal, kazadan 14 gün sonra tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Manisa'dan acı haber! Şehit sayısı arttı

Korkunç kaza, 15 Kasım'da saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ünal yönetimindeki ekip aracı, yol kenarında park halindekiTIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

ALİ BARUT ŞEHİT OLDU

Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ünal ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ünal, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi’ndeki törenle toprağa verildi.

Manisa dan acı haber! Şehit sayısı arttı 1

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

Manisa dan acı haber! Şehit sayısı arttı 2

HATİCE ÜNAL DA 14 GÜN SONRA ŞEHİT OLDU

Hastanede tedavisi süren Hatice Ünal da olaydan 14 gün sonra, bugün hayatını kaybetti. Şehit Hatice Ünal'ın memleketi Çankırı Yapraklı ilçesi Kavak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Manisa dan acı haber! Şehit sayısı arttı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

