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Mansur Yavaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olur mu? Son anket sonuçları geldi, 'Tereddütlüyüm' çıkışı dikkat çekti

CHP lideri Özgür Özel "Adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" dese de CHP yönetiminin yedek bir planı olduğu konuşuluyor. Diploması da iptal edilen İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda gözler ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda. Herkes "Mansur Yavaş CHP'nin adayı olur mu?" sorusuna yanıt ararken son anket sonuçları da geldi. Yavaş'ın anketlerde açık ara önde olduğunu söyleyen gazeteci Fatih Atik "Özgür Özel ve ona yakın ekip Mansur Yavaş'ı aday gösterir mi? Bu konuda tereddütlüyüm" dedi.

Mansur Yavaş CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olur mu? Son anket sonuçları geldi, 'Tereddütlüyüm' çıkışı dikkat çekti
Devrim Karadağ

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından tutuklanması sonrası CHP'de gözler bir yandan da Cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, her fırsatta "Bizim A planımız, B planımız, C Planımız hatta Z planımız da Ekrem İmamoğlu'dur" dese de diğer yandan da en yüksek oyu alabilecek kişiyi aday gösterebileceklerini belirterek diğer senaryolara da kapıyı açık bırakmıştı.

SON ANKETLER GELDİ! MANSUR YAVAŞ...

CHP lideri Özel'in bu açıklamaları sonrası ABB Başkanı Mansur Yavaş ismi yeniden konuşulmaya başlandı. Bazı anket sonuçları kulislere kadar geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yapılan son anket sonucu canlı yayında açıkladı.

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"BU RÜZGAR ÖZEL RÜZGARI DEĞİL, İMAMOĞLU RÜZGARI"

Vatandaşa CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda başarılı olup olmayacağı sorulduğunu açıklayan Fatih Atik, "Özgür Özel'in CHP Olağanüstü Kurultay'ında "yeniden genel başkan seçilmesini nasıl karşıladınız?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 48'i "olumlu", yüzde 39'u da "olumsuz buluyorum" cevabını vermiş. Özgür Özel'in "icraatlarını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise yüzde 53.8'i başarısız bulduğunu söylemiş. Burada bir çelişki var. Seçmen genel başkanlığa gelmesini seçilmesini olumlu bulurken, performansını ise başarısız buluyor. Diploma ve tutuklama sonrasında CHP'ye desteğin yüksek olması Ekrem İmamoğlu'ndan kaynaklı. Özel'in Saraçhane'de düzenlediği mitingler, boykotlar, daha yukarıya taşımamış. Bu rüzgar Özel rüzgarı değil, İmamoğlu rüzgarı." dedi.

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MANSUR YAVAŞ, ÖZEL VE İMAMOĞLU'NUN ÖNÜNDE

Fatih Atik, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorulduğunda ise en çok oy Mansur Yavaş'a çıkıyor. Mansur Yavaş, "CHP'nin adayı olarak kimi görmek istersiniz?" sorusunun sorulduğu anketlerde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun açık ara önünde yer alıyor. Bazı soruların seçeneklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'da var." ifadelerini kullandı.

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"ÖZGÜR ÖZEL MASNUR YAVAŞ'I ADAY GÖSTERİR Mİ? TEREDDÜTLÜYÜM"

Özgür Özel adaylarını anketlerle belirleyeceklerini söylediğini hatırlatan Fatih Atik, "Eğer gerçekten anketlerle aday belirleyeceklerse, Mansur Yavaş açık ara önde götürüyor. CHP'yi yakından takip eden birisi olarak şunu söyleyebilirim. Benim kanaatim, Mansur Yavaş'ın CHP'den Cumhurbaşkanlığı adaylığının o kadar kesin olmayacağı yönünde. Özgür Özel ve ona yakın ekip Mansur Yavaş'ı aday gösterir mi? Bu konuda tereddütlüyüm. " diye konuştu.

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Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu anket sonuçları Özgür Özel CHP anket
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