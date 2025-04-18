Özgür Özel'den 'diploma' çıkışı! "Şu anda iptal edilmedi; yaptıkları iş o kadar sorunlu ki..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’i ziyaret edip ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ŞU ANDA İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLMEDİ"

İşte Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Bu görüşme, Sayın Danıştay Başkanımızla sıcak tartışmaların ya da yargının konusu olmuş konuların değerlendirileceği bir görüşme olarak biz bunu ele almadık. Bu doğru da olmaz. Ancak tabii bugün diplomanın iptalinin 1. ayı dolmuştur ve bu konuda biz halen daha bekliyoruz. Çünkü şu anda diploma iptal edilmedi. Diplomayı iptal ettiklerini söylediler ancak bunu tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde saatler içinde, günler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için idari yargı mercilerine başvuruda bulunacağız. Ancak bu diploma verilen kurum tarafından iptal edilebilecekken işin özüne girip de 35 yıl önce verilmiş bir gazete ilanına uygun yapılan başvuruyu 31 yıl önce verilen diplomayı o diplomanın sahibi kişilerin o diplomalarıyla 31 yıldır mesleklerini, görevlerini icra ettiklerini ve bunların ikincil, üçüncül sonuçlar doğurabileceği kısmına hiç girmiyorum.

Yaptıkları iş o kadar özürlü, o kadar sorunlu ki o kadar sorunlu ki bunu yazıp da tebliğ edemiyorlar. Öyle bir noktadayız ki tebliğ edeceksin ki ben buna karşı hukuk devletinde hakkımı arayacağım. Bunu yapamıyorlar. Tabii bunun tam 1. ayındayız bugün burada ve Danıştay, Türkiye'de idari yargının tepesi. Ancak Sayın Başkanla bu konu özelinde bu konuya özel bir şey konuştuğumuzu söyleyemem. Böyle bir durum yok ama meselenin sorunuzun benim tarafımdan verilen cevabı budur.

‘CAN ATALAY’ KARARININ TBMM’DE OKUNMASI

AYM kararına birinci kademe mahkemenin uyması gerekir, uymadı. AYM “Bu karara uyacaksınız, direnemezsiniz” dedi. Güliza Biçer Karaca bu yaptığıyla Meclis Başkanını bile tarihi bir sorumluluktan kurtarmıştır. Meclis Başkanvekilinin sorumluluğu Anayasa ve içtüzük. Gülizar Hanım tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiştir, doğru olanı yapmıştır.

Karara uyana “Niye uydun?” diyemezsiniz. Bu hukuksuzluğa susan dilsiz şeytandır.

MB’NİN FAİZ KARARI: “PARALARI BİR GECEDE FEDA ETTİLER”

Diploma iptal edildi, hisse senetlerinin değeri mi olur? Dünyaya yanlış mesaj verdiler. Emekliyi, işçiyi, memuru düşünseler ‘nas’ yanlışını yapmazlardı. Paraları bir gecede feda ettiler. Aylarca gıdım gıdım düşürülen faiz dün 3,5 pan artırıldı.

"CHP'YE KAYYUM" İDDİASI

"Bunlar boş işler. Bu iş, bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı. CHP'ye kayyum atanması mümkün değil. Biz buna karşı çektik resti, yaptık kurultayı. Siyaseten mümkün değil. Kayyum meselesi AK Parti’nin kendi ayağına dolaştı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın dediği de doğru değil ama senin televizyonun 3 ay boyunca ne tartıştı? CHP’ye zarar değil birlik ve beraberlik sağlar. CHP’ye kayyum diyenler taktik değiştirdi.