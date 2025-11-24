HABER

Mecliste çileden çıktı! CHP'li vekil kendi partililerine de isyan etti: "Benim nerem sabıkalı"

Meclis'teki plan ve bütçe komisyonunda ortalık karıştı. CHP'li Akgün ile AK Partili Açıkkapı arasında tansiyon yükseldi, sakinleştirmek için diğer milletvekilleri araya girdi. Ardından ise Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, salonda ayaklanarak Halk TV'ye isyan etti ve "Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2026 yılına ilişkin bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri başladı. Ancak gerginlikler art arda geldi.

İKİ MİLLETVEKİLİ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Komisyon toplantısının başında CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantıya ara verdi.

Mecliste çileden çıktı! CHP li vekil kendi partililerine de isyan etti: "Benim nerem sabıkalı" 1

CHP'Lİ VEKİL ÇİLEDEN ÇIKTI

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, toplantı arasında kendi partisinin milletvekillerine tepki göstererek, "Haysiyetsiz adam! Halk TV bana ‘Sabıkalı’ diyor. Bir de ‘Biz karışmayız, biz bilmeyiz’ diyorsunuz. Namuslu adamım ben, nerem sabıkalı! Buna ses çıkarmayan Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini de protesto ediyorum" dedi.

Mecliste çileden çıktı! CHP li vekil kendi partililerine de isyan etti: "Benim nerem sabıkalı" 2

KOMİSYON BAŞKANI MUŞ DEVREYE GİRDİ

Komisyon Başkanı Muş, aranın ardından yaptığı konuşmada, tartışmada kullanılan ifadeleri kabul edemeyeceğini belirterek, "Milletvekillerinin saygınlığına yakışan ifadeler de değil. Bunları tüzük gereği Başkan olarak yapmam gereken neyse, tutanaklarla ilgili gereken adımları atacağımı ifade etmek isterim. Meramımızı kelimelerle, analizlerle, elimizdeki veri ve bilgilerle gayet rahat ifade edebiliriz." diye konuştu.

Bu tartışmaların, Komisyonun ve Meclisin ağırlığına yakışmadığına işaret eden Muş, bu durumun tekrarlanmamasını istedi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
