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Metan gazı zehirlenmesinde 5 askerimiz şehit oldu! MSB şehitlerin isimlerini açıkladı

Irak'ın kuzeyinde bir mağarada arama tarama çalışmaları sırasında 5 askerimiz şehit olmuştu. Metan gazı zehirlenmesine maruz kalan 19 askerden 5'inin şehit düştüğü belirtilen açıklamada Milli Savunma Bakanlığı şehit olan askerlerin kimliklerini paylaştı.

Metan gazı zehirlenmesinde 5 askerimiz şehit oldu! MSB şehitlerin isimlerini açıkladı
Recep Demircan

MSB, Irak'ın kuzeyinde 5 askerimizin şehit olduğunu açıklamıştı. Mağarada arama tarama çalışmaları sırasında metan gazı zehirlenmesi sonucunda askerlerin şehit düştüğü ifade edilmişti.

Metan gazı zehirlenmesinde 5 askerimiz şehit oldu! MSB şehitlerin isimlerini açıkladı 1

Askerlerin 28 Mayıs 2022'de teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılmıştı.

ŞEHİT ASKERLERİMİZİN İSİMLERİ AÇIKLADI

Şehit askerlerimizin kimlikleri belli oldu. MSB yaptığı açıklamada Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Abdurrahman Akdoğan, Piyade Er Mahsun Yeşildemir, Piyade Er Ahmet Kuşak ve Piyade Er Özkan Özkanlı'nın şehit olduğunu aktardı.

Metan gazı zehirlenmesinde 5 askerimiz şehit oldu! MSB şehitlerin isimlerini açıkladı 2

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit olan Üsteğmen Ege Akar, Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir ve Ahmet Kuşak'ın fotoğraflarının paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 6 Temmuz 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Metan gazı zehirlenmesinde 5 askerimiz şehit oldu! MSB şehitlerin isimlerini açıkladı 3

AKSARAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı şehit oldu. 2023 yılında göreve başlayan bekar olan Özkanlı'nın acı haberi memleketi Aksaray'daki annesi Huriye Özkanlı'ya askeri yetkililerce bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı sokağa da Türk bayrağı asıldı. 2 kardeş olan Özkanlı'nın babası Bayram Ali Özkanlı'nın da daha önce vefat ettiği öğrenildi.

Metan gazı zehirlenmesinde 5 askerimiz şehit oldu! MSB şehitlerin isimlerini açıkladı 4

Şehit Özkanlı'nın cenazesinin yarın Aksaray'da defnedilmesi bekleniyor.

Metan gazı zehirlenmesinde 5 askerimiz şehit oldu! MSB şehitlerin isimlerini açıkladı 5

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