Mobil fotoğrafçılığın yeni stil ikonu: HUAWEI Pura 90s serisi

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan akıllı telefonlar, Pura 90s Pro ve Pura 90s Pro Max modelleriyle adeta bir stil ve teknoloji ikonuna dönüşüyor.

Kutudan çıkan zenginlik

Günümüzde birçok marka kutu içeriğini sadeleştirirken HUAWEI, kullanıcılarını eksiksiz bir amiral gemisi paketiyle karşılıyor. Pura 90s serisi kutusundan şık bir koruyucu kılıf ve Type-C kablosuyla çıkarken aynı zamanda satın alım aşamasında HUAWEI 100W şarj cihazı ve 1 yıllık HUAWEI Care+ ile "ekstra masraf" devrine son veriyor.

Renkli bir görünüş, güçlü tasarım

Pura 90s Pro Max modelinde sektörde bir ilk olan Çift Tonlu Gradyan Metal Çerçeve kullanılmış. Cihazın 230 gramlık tok yapısı ve düz ekran tasarımı, elde son derece sağlam ve konforlu bir tutuş hissi yaratıyor. Seyahat konseptinden ilham alan seri; Gün Işığı, Gün Batımı ve Gece Yarısı renk seçenekleriyle sunuluyor. Pura 90s Pro ise turuncu, beyaz ve siyah renkleriyle tatil enerjisinin ferahlatıcı enerjisini yansıtıyor.

Ekran deneyimine gelirsek, Pura 90s Pro Max'in en can alıcı noktalarından biri şüphesiz ''Yansıma Önleyici ve Çizilmeye Dayanıklı Kunlun Cam'' teknolojisi. Ekran yansımalarını yüzde 70 oranında azaltan bu cam, direkt güneş ışığı altında bile ayna gibi parlamadan net bir görüş sunuyor. Üstelik çizilmelere karşı 16 kat, düşmelere karşı 25 kat daha dayanıklı. Pro modelinde ise 2. Nesil Kunlun Cam koruması ve 1-120Hz LTPO ekranın sunduğu akıcılık göz dolduruyor.

Kamera: Cebinizdeki profesyonel stüdyo

Pura 90s Pro Max, 200 MP Ultra Büyük Sensörlü Telefoto kamerasıyla sınırları aşıyor. Özellikle konserlerde uzakları yakın eden bu teknoloji, yonga seviyesinde RAW işleme ve CIPA 7.0 OIS sabitleme sayesinde 20x zoom seviyesinde bile sarsıntısız videolar çekmenizi sağlıyor. LOFIC teknolojisine sahip 16EV dinamik aralıklı ana kamera, araç içinden gün batımına karşı çekilen ters ışık portrelerde yüzünüzün kararmasını önlüyor. True-to-Colour 2.0 motoru ise akvaryum veya neon ışıklı gece kulüpleri gibi yoğun renkli ortamlarda ten renginizi saptırmadan yansıtıyor.Pura 90s Pro'da bulunan 50 MP Ultra Lighting Makro Telefoto kamera ise 5 cm mesafeden inanılmaz mikro detaylar yakalamanıza olanak tanıyor.

Yapay zeka dokunuşları

AI Composition 3.0, ekrandaki akıllı kılavuzlarla size en iyi açıyı ve kadrajı oluşturmanızda asistanlık yapıyor. AI De-glare sayesinde pencere arkasından çektiğiniz fotoğraflardaki cam yansımalarını tek dokunuşla silebiliyorsunuz. Grup fotoğraflarındaki kapalı göz problemleri ise AI Best Expression ile sona eriyor; yapay zeka en iyi yüz ifadelerini tek bir karede kusursuzca birleştiriyor.

Pil, performans ve kesintisiz akıcılık

5270 mAh kapasiteli devasa batarya gün boyu sizi yarı yolda bırakmıyor. Yüksek hızlı SuperCharge teknolojileri sayesinde, cihazı sabah evden çıkmadan önceki 15 dakikalık sürede şarj etmek günlük rutininizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Android 16 tabanlı yeni EMUI 16 işletim sistemi son derece akıcı deneyim sağlarken, cihazlar arası çoklu görevleri pratikleştiriyor. İşin son kullanıcıyı en çok rahatlatacak yanlarından biri de Google uygulamalarına erişim ve yükleme kolaylığı; herhangi bir karmaşa yaşamadan tüm favori uygulamalarınızı rahatça kullanabiliyorsunuz.

Kamera, stil ve performansı bir arada arayanlar için

HUAWEI Pura 90s Serisi, 200 MP çözünürlüğün getirdiği yüksek dosya boyutları sebebiyle ufak bir depolama yönetimi alışkanlığı gerektirse de, 5 yıl boyunca ilk günkü performansını korumayı vadeden muazzam bir teknolojik atılım sunuyor. Hem Kunlun Cam ile ekstrem dayanıklılığı hem de sektördeki tüm sınırları zorlayan fotoğrafçılık yeteneklerini cebinize taşıyan bu seri, "Anı Yakala" sloganının hakkını sonuna kadar veriyor.

Eğer bu yeni seriye şans vermek istersen, lansmana özel oldukça avantajlı fırsatlar da seni bekliyor:

Akıllı Saat Hediye: 19 Ağustos'a kadar ön abonelik yapıp sipariş verenlere HUAWEI WATCH FIT 4 Pro hediye ediliyor.

Dev Lansman İndirimi: 19-31 Ağustos tarihleri arasında sadece 99 TL ön ödeme yaparak; Pura 90s Pro'yu 10.900 TL, Pro Max'i ise 19.900 TL indirimle satın alabiliyorsun.

Zengin Kutu İçeriği: Ekstra adaptör masrafına gerek kalmadan kutudan 100W şarj cihazı çıkıyor. Üstelik 1 yıllık HUAWEI Care+ koruma paketi de cihaza dahil.

Yorum Yap, Kazan: Cihazı satın aldıktan sonra ürün değerlendirmesi yaparsan, bir sonraki alışverişinde kullanabileceğin 200 TL değerinde (20.000 HUAWEI Puan) ödül kazanıyorsun.

Satış ve teslimatların 19 Ağustos'ta başlayacağını da ekleyelim. Bu kampanyaların tüm detaylarına buraya tıklayarak HUAWEI Online Mağaza üzerinden kolayca ulaşabilirsin.