HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Mossad ajanları iddiası tüm dünyayı salladı! Trump'ın yakınındaki isim duyurdu: "Bu çok tuhaf bir gelişme"

ABD'li siyaset yorumcusu Tucker Carlson, son YouTube videosunda dünya gündemini sarsacak bir iddiada bulundu. Carlson, Suudi Arabistan ve Katar’ın, ülkelerinde “bombalı saldırılar planladıkları” iddiasıyla bazı İsrail Mossad ajanlarını yakalayıp tutukladığını söyledi.

Mossad ajanları iddiası tüm dünyayı salladı! Trump'ın yakınındaki isim duyurdu: "Bu çok tuhaf bir gelişme"
Mehmet Hazar Gönüllü

İran savaşına dek Trump ile aralarından su sızmayan ABD'li siyaset yorumcusu ve gazeteci Tucker Carlson'un son iddiaları savaşla ilgili ilginç bir perspektifi ortaya koydu.

"İSRAİL KÖRFEZ ÜLKELERİNE ZARAR VERMEK İSTİYOR"

Carlson, bu tutuklamaların İsrail’in yalnızca İran’ı hedeflemekle kalmayıp aynı zamanda Körfez ülkelerine yönelik daha geniş çaplı eylemler planladığını gösterdiğini söyledi.

Carlson, videoda şöyle konuştu: “Suudi Arabistan ve Katar’da Mossad’a bağlı ajanlar yakalandı. Bu kişiler yakalandıkları ülkelerde bombalar patlatmak için planlar yapıyordu. Bu gerçekten tuhaf bir gelişme.”

Mossad ajanları iddiası tüm dünyayı salladı! Trump ın yakınındaki isim duyurdu: "Bu çok tuhaf bir gelişme" 1

İsraillilerin neden İran'ın da saldırdığı Körfez ülkelerinde bombalı saldırılar düzenlediğini sorgulayan Carlson "Onlar aynı tarafta değil mi?" diye sorup şöyle devam etti: "İsrail İran'a, Katar'a, BAE'ye, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istiyor."

Mossad ajanları iddiası tüm dünyayı salladı! Trump ın yakınındaki isim duyurdu: "Bu çok tuhaf bir gelişme" 2

Carlson ayrıca İsrail'in Amerika'nın Arap müttefikleri arasında kasıtlı olarak kaos yarattığını öne sürdü.

Carlson’un sözleri sosyal medya hızla yayılsa da Suudi Arabistan veya Katar hükümetlerinden doğrulama gelmedi.

İlginizi Çekebilir

Savaşın ortasında dehşete düşüren iddia

Savaşın ortasında dehşete düşüren iddia

 SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! 16 ülkeyi terk edin çağrısı geldi: 40 ABD askerini öldürdük

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! 16 ülkeyi terk edin çağrısı geldi: 40 ABD askerini öldürdük

 Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

Savaş büyüyor mu? Rusya’dan 3. Dünya Savaşı çıkışı: Trump bu politikayı sürdürürse…

 Hamaney suikastında şaşırtan detay! Trafik kameralarına sızmışlar

Hamaney suikastında şaşırtan detay! Trafik kameralarına sızmışlar

 Savaşın ilk gününde yaşanan vahşet! İranlı Bakan paylaştı: 160 masum kız çocuğu…

Savaşın ilk gününde yaşanan vahşet! İranlı Bakan paylaştı: 160 masum kız çocuğu…

SAVAŞTAN ÖNCE TRUMP İLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDEYDİ

Carlson, Trump'ın MAGA (Make America Great Again) kampanyasının önde gelen isimlerinden biri olarak seçimde kendisine yoğun destek vermişti.

Ocak ayında Carlson’un Beyaz Saray’da Trump ile bir araya geldiği, toplantıda Trump’ın üst düzey danışmanlarının da yer aldığı belirtilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunanistan'dan 'savaş' hamlesiYunanistan'dan 'savaş' hamlesi
168 kız çocuğu için İran'da kitlesel cenaze töreni: Büyük öfke var168 kız çocuğu için İran'da kitlesel cenaze töreni: Büyük öfke var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Mossad savaş abd ajan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

SON DAKİKA | Cristiano Ronaldo'dan kahreden haber! Acil testlere alınıyor...

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.