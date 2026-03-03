Mossad ajanları iddiası tüm dünyayı salladı! Trump'ın yakınındaki isim duyurdu: "Bu çok tuhaf bir gelişme"

İran savaşına dek Trump ile aralarından su sızmayan ABD'li siyaset yorumcusu ve gazeteci Tucker Carlson'un son iddiaları savaşla ilgili ilginç bir perspektifi ortaya koydu.

"İSRAİL KÖRFEZ ÜLKELERİNE ZARAR VERMEK İSTİYOR"

Carlson, bu tutuklamaların İsrail’in yalnızca İran’ı hedeflemekle kalmayıp aynı zamanda Körfez ülkelerine yönelik daha geniş çaplı eylemler planladığını gösterdiğini söyledi.

Carlson, videoda şöyle konuştu: “Suudi Arabistan ve Katar’da Mossad’a bağlı ajanlar yakalandı. Bu kişiler yakalandıkları ülkelerde bombalar patlatmak için planlar yapıyordu. Bu gerçekten tuhaf bir gelişme.”

İsraillilerin neden İran'ın da saldırdığı Körfez ülkelerinde bombalı saldırılar düzenlediğini sorgulayan Carlson "Onlar aynı tarafta değil mi?" diye sorup şöyle devam etti: "İsrail İran'a, Katar'a, BAE'ye, Suudi Arabistan'a, Bahreyn'e, Umman'a ve Kuveyt'e zarar vermek istiyor."

Carlson ayrıca İsrail'in Amerika'nın Arap müttefikleri arasında kasıtlı olarak kaos yarattığını öne sürdü.

Carlson’un sözleri sosyal medya hızla yayılsa da Suudi Arabistan veya Katar hükümetlerinden doğrulama gelmedi.

SAVAŞTAN ÖNCE TRUMP İLE YAKIN İLİŞKİ İÇİNDEYDİ

Carlson, Trump'ın MAGA (Make America Great Again) kampanyasının önde gelen isimlerinden biri olarak seçimde kendisine yoğun destek vermişti.

Ocak ayında Carlson’un Beyaz Saray’da Trump ile bir araya geldiği, toplantıda Trump’ın üst düzey danışmanlarının da yer aldığı belirtilmişti.