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MSB acı haberi duyurdu: Edirne'de askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır şehit oldu

Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

MSB acı haberi duyurdu: Edirne'de askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MBS) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Çakır'ın ağır yaralandığı belirtildi.

Derhal hastaneye sevk edilen Çakır'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyurulan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
MSB acı haberi duyurdu: Edirne de askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır şehit oldu 1
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Edirne
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