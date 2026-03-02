HABER

Necla Özmen İran savaşına sessiz kalmadı! "Babama sesleniyorum" deyip Trump'a çağrı yaptı

İçerik devam ediyor

Donald Trump'ın kızı olduğu iddiasının peşini bırakmayıp babalık davası da açan Necla Özmen'den İran savaşı hakkında yorum geldi. "Buradan babama sesleniyorum" diyerek Trump'a çağrı yapan Özmen'in sözleri dikkat çekti.

Tüm dünya ABD/İsrail - İran savaşını konuşuyor. Orta Doğu uzun yıllardır görülmemiş şekilde yangın yerine dönerken gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlarda. Bir süredir Trump'ın kızı olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çeken Necla Özmen de savaş konusunda sessiz kalmadı.

BABALIK DAVASINI ABD'YE TAŞIDI

Ankara 27. Aile Mahkemesine başvurarak ABD Başkanı Donald Trump’a babalık davası açan Necla Özmen, iddiasını bu kez ABD’ye taşıdı. Özmen, ABD Başkanı Donald Trump’ın biyolojik babası olduğunu öne sürerek, Amerika Birleşik Devletleri’nde yetkili mahkemeye avukat aracılığıyla başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesinin ardından dava açılacağı öğrenildi. Özmen’in Türkiye’de açtığı dava iddiaların somut delillerle desteklenmediği gerekçesiyle reddedilirken, karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Necla Özmen İran savaşına sessiz kalmadı! "Babama sesleniyorum" deyip Trump a çağrı yaptı 1

"AMERİKA’DA DAVANIN AÇILDIĞINI BİLİYORUM"

Buna ilişkin açıklamalarda bulunan Özmen, "Daha önce Trump’a babalık davası Türkiye’de açmıştım. O konuda zaten olumsuz şeyler olacağını bildiğim için elçilik yoluyla, ABD elçiliği aracılığıyla Amerikan Aile Mahkemesi’ne babalık davası için dilekçe gönderdim. Hatta Amerika’daki Türk avukatlarla görüştüm. Onlar da bu konuyla ilgili dava sürecini takip ediyor. Kendileri bana bilgi veriyor. Henüz bir açıklama gelmedi bana ama Amerika’da davanın açıldığını biliyorum" dedi.

Özmen şöyle devam etti:
"Bir ülkenin iç işlerine karışılmasını doğru bulmuyorum. Kimse kimsenin ülkesine karışamaz, meşru kılamaz. ABD devleti tarafından mağdur bırakılıyorum. Haklarım gasbediliyor, ben haklarımı arıyorum. ABD devletinin de bana devlet olarak sahip çıkmasını istiyorum. Bir an önce bu babalık davasının da sonuçlanmasını talep ediyorum."

Necla Özmen İran savaşına sessiz kalmadı! "Babama sesleniyorum" deyip Trump a çağrı yaptı 2

"BURADAN TÜM DÜNYAYA ÇAĞRI YAPIYORUM, BU SAVAŞI BİTİRİN"

ABD Başkanı Trump’a seslenen Özmen, "Trump, ülkeyi, ABD’yi kalkındırmak, güçlü bir hâle getirmek istediğini söylüyor. O zaman başka ülkelerin iç işlerine karışarak bu iş olmaz. Yani tamam, yaptığı doğru şeyler de var ama hataları da var. Buradan babama sesleniyorum, başka ülkelerin iç işlerine karışmadan kendi ülkesini kalkındırmak istiyorsa o yönde hareket etmesini tercih ederim. Yani savaşın bitmesini istiyorum, çünkü birçok ülkeye zararı oluyor. Savaş istemiyorum. Bir ülkenin iç işlerine karışmak doğru değil. Dünyadaki ülkelerin de düzelmesini istiyorum. Buradan tüm dünyaya çağrı yapıyorum, bu savaşı bitirin. Başka insanların canı yanmasın. Yani bu şekilde hiçbir ülkeye fayda olmaz, zararı olur" ifadelerini kullandı.

"UMARIM GERÇEK OLUR"

Yapay zekayla Trump ile yan yana oldukları fotoğraf hakkında ise Özmen, "Bu resmi görünce hoşuma gitti. Zannedersem yapay zekâ ile yapılmış. Gerçek gibi duruyor. Umarım gerçek olur. Yani kendisiyle bu şekilde görüşebilirim. Yaşadıklarımı dile getirebilirim. Bir baba olarak bana da sahip çıkmasını isterim. Yani iyi bir insana benziyor aslında. Ama nedense bazen aile meselesinden uzak durabiliyor. Ama durmasını istemiyorum. Gerçekten bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

Necla Özmen İran savaşına sessiz kalmadı! "Babama sesleniyorum" deyip Trump a çağrı yaptı 3

"BİR BABA-KIZ SICAKLIĞI GÖRMEDİM"

Fotoğrafı görünce duygulandığını ifade eden Özmen, "Çok duygulandım. Gerçek baba-kız gibi gözüküyor. Gerçekten çok duygulandım. Yani uzun yıllardır çok sıkıntı çektim. Böyle bir sıcaklığı hiç duymadım. Yani bir baba sıcaklığı, bir baba-kız sıcaklığı görmedim. Yani resim de onu ifade ediyor. Gerçek gibi duruyor. İnşallah gerçek olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

