Nicolas Maduro'nun ABD hapishanesinde kalacağı hücre görüntülendi

ABD'nin operasyonuyla eşiyle birlikte ülkesinden kaçırılan Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun tutuklu yargılanırken kalacağı hücrenin görüntüsü ortaya çıktı. Hücredeki 'pencere' detayı ise dikkat çekti.

Nicolas Maduro'nun ABD hapishanesinde kalacağı hücre görüntülendi
Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump uzun süren tehditlerinin ardından Venezuela'ya saldırı emrini verdi. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta patlama sesleri duyulmasından ardından ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun yakalandığını duyurdu. ABD timlerinin operasyonu sonucu Maduro ve eşi, yakalanarak ülkeden çıkarıldı.

Tüm dünyanın gündemine oturan olay, dikkatle takip edilirken yeni detaylar da ortaya çıkıyor.

MADURO: "BEN BİR SAVAŞ ESİRİYİM"

Dün ilk kez hakim karşısına çıkan Maduro, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek "Amerika benim evimden kaçırdı, suçsuzum. Ben bir savaş esiriyim" dedi.

Nicolas Maduro nun ABD hapishanesinde kalacağı hücre görüntülendi 1

MADURO'NUN KALACAĞI HÜCRE GÖRÜNTÜLENDİ

Duruşma sonrası yeniden cezaevine götürülen Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi.

Nicolas Maduro nun ABD hapishanesinde kalacağı hücre görüntülendi 2

PENCERE YOK, HİJYEN YETERSİZ

tv100'de yayınlanan görüntülerde, hücrede pencere olmaması ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu gözler önüne serildi.

Nicolas Maduro nun ABD hapishanesinde kalacağı hücre görüntülendi 3

Aynı zamanda tutuklu yargılananların kaldığı bu merkezin kötü şöhretinin olduğu belirtilirken, Maduro'nun 17 Mart'taki ikinci duruşmasına kadar bu hücrede kalacağı belirtildi.

