Venezuela'da silah sesleri! Hava savunma sistemi devreye girdi, Bakanlıklar tahliye edildi

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta, hükümetin ana binası Palacio de Miraflores yakınlarında silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Drone olduğu düşünülen cisimlere yönelik hava savunma sistemleri aktif edilirken, yoğun ateş açıldı. Sokak aralarında silahlı kişiler görülürken; kent merkezindeki bazı bakanlık binaları tedbir amaçlı tahliye edildi.

Devrim Karadağ

Tüm dünyanın gözünü kulağını çevirdiği Venezuela'da yeni bir hareketlilik yaşandı. Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun ABD’ye kaçırılmasının ardından başkent Karakas’ta tansiyon yükseldi.

SİLAH SESLERİ VE PATLAMALAR DUYULDU

Palacio de Miraflores yakınlarında silah sesleri ve patlamalar duyuldu, hükümet binalarının bulunduğu bölgede drone olduğu düşünülen nesnelere karşı hava savunma sistemleri aktif edildi ve yoğun ateş açıldı.

BAZI BAKANLIK BİNALARI TAHLİYE EDİLDİ

İlk bilgilere göre bazı bakanlıklar tahliye edilirken, sokaklarda silahlı askerler devriye gezdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşların panikle binalara sığındığı ve sokaklarda silahlı güvenlik güçlerinin devriye gezdiği görüldü.

DRONE İDDİASI

Hükümet kaynakları, olayın Caracas üzerinde izinsiz uçan drone’larla ilgili olduğunu ve güvenlik güçlerinin bu nedenle ateş açtığını ve kontrolün sağlandığı bilgisini paylaştı.

