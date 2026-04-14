"Oğlum liseye gidiyordu" dedi, 20 yaşında olduğu ortaya çıktı! Tuncay Sonel'in iddiasına açıklama geldi

Yeniden gündeme gelen Gülistan Doku dosyasında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu tartışma konusu oldu. Sonel, oğlunun o dönem lise öğrencisi olduğunu söylerken bakanlık kaynakları bu sözler hakkında "Hayatın olağan akışıyla uyumlu değil" açıklaması yaptı.

6 yıllık Gülistan Doku dosyası elde edilen son bilgi ve görüntüler ışığında yeni bir boyut kazandı. Dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku’nun sevgilisi Zeinal Abakarov dahil 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

'Valinin oğluyla sevgiliydi' iddiası

 Gülistan Doku'nun ablası isim verdi: "Kızımızın katili o"

 Gülistan Doku soruşturmasında yakalama kararı! Umut Altaş için kırmızı bülten bekleniyor

SONEL: OĞLUM O DÖNEM LİSEYE GİDİYORDU

Soruşturmanın seyri "kayıp" vakasından "cinayet" şüphesine yönelirken Tuncay Sonel'in bugün yaptığı açıklamayla yeni bir tartışma başladı. Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu tanımadığını ve o dönem liseye gittiğini söyleyerek suçlamaları reddetti. Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Sonel “Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım” dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: "HAYATIN OLAĞAN AKIŞIYLA UYUMLU DEĞİL"

Bakanlık kaynakları ise Sonel'in bu açıklamaları hakkında yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Mustafa Türkay Sonel’in, Doku'nun kaybolduğu 2020'de 20 yaşında olduğunu belirterek "Bu durum, “lise öğrencisi” olduğu yönündeki savunmanın hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığını göstermektedir" ifadelerin kullandı.

"2020'DE YAKLAŞIK 20 YAŞINDAYDI"

Tuncay Sonel’in oğlunun gözaltına alınması sonrası yaptığı açıklamada, oğlunun olay tarihinde “lise öğrencisi” olduğunu öne sürerek iddiaları reddettiği ve oğlunun Gülistan Doku’yu ve çevresini tanımadığını, olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını, kendisinin de aileye destek olduğunu ifade ettiği, yöneltilen iddiaları ise “iftira” olarak nitelendirdiğine değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak mevcut nüfus kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel’in 2000 doğumlu olduğu, Gülistan Doku’nun kaybolduğu 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 20 yaşında bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, “lise öğrencisi” olduğu yönündeki savunmanın hayatın olağan akışıyla uyumlu olmadığını göstermektedir.

LÜKS ARAÇ İDDİALARI

Öte yandan, söz konusu dönemde Mustafa Türkay Sonel’in Tunceli’de bulunduğu ve kamuoyuna yansıyan araç kayıt bilgileri ve fotoğraflara göre lüks bir araçla şehirde dolaştığına ilişkin bilgiler de dosya kapsamında değerlendirilen unsurlar arasında yer almaktadır.

Tüm bu gelişmeler, Gülistan Doku dosyasının yalnızca bir kayıp vakası olarak değil, çok yönlü ve derinleştirilmesi gereken bir soruşturma olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Kamuoyunun en temel beklentisi, genç bir kadının akıbetinin hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aydınlatılmasıdır.

Soruşturma, ortaya çıkan yeni bilgi ve belgeler ışığında titizlikle sürdürülmektedir."

