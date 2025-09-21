Özgür Özel kazandıktan hemen sonra bomba yorum! Cem Küçük'ten 'Kılıçdaroğlu' sözleri: "Bu iş bitti, uzatmalarına gerek yok"

Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları, belediye başkanlarının tutuklanması, kurultay ve kongre kararları derken CHP sancılı bir süreçten geçmeye devam ediyor. CHP'nin kurultayının iptal davası kapsamında en çok konuşulan senaryolardan biri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan olma ihtimaliydi. Bu ihtimale karşı önlem alan mevcut CHP yönetimi 662 kurultay delegesinin çağrısıyla bugün Ankara'da 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nı topladı.

KILIÇDAROĞLU'NA YER AYRILMADI

Özel'in telefonla arayarak kurultaya davet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya gelmeyeceğini belirtti. Bugün salonda Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı ve ismine yer verilmedi.

'GÜVENSİZLİK OYU' İSTEDİ

Özel, seçim yapılması için kurultay konuşmasında delegelere 'güvensizlik oyu' çağrısında bulundu:

"Güven oylaması yapacağız. Normalde hep arkamızda durdunuz. Ama güvenoyu verirseniz seçim yapmadan evlerimize gidiyoruz. Bunun için hep birlikte güvensizlik oyuyla seçimin önünü açmanızı talep ediyorum. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum."

TAKTİK Mİ UYGULADI?

Seçimde Özgür Özel geçerli oyların tümünü alarak yeniden genel başkan seçildi. Özel'in bu karşılık buldu ve kurultayda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri delegeden güven oyu alamadı. Böylece CHP yönetimi düşmüş oldu. Bu durumun şaibenin ortadan kalkması için uygulanan bir taktik olduğu değerlendiriliyor.

GEÇERLİ TÜM OYLARI ALDI

Seçimde ise 835 geçerli oyun tamamını alan Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

CEM KÜÇÜK'TEN GÜNDEM OLACAK 'CHP' MESAJLARI

Kurultay sonucunu TGRT Haber'de yorumlayan gazeteci Cem Küçük'ün "Bu iş bitti" vurgusu ses getirdi. Küçük, çarşamba günü Özgür Çelik'in de yeniden il başka seçilme ihtimalini öne çıkardı ve mutlak butlan davasıyla ilgili de "Görevsizlik veya ret kararı çıkarak bu işin biteceği kanaatindeyim" dedi.

“BU İŞ ŞİMDİLİK BİTTİ”

İşte Cem Küçük'ün o çarpıcı ifadeleri:

Özgür Özel artık genel başkanlığını tescil ettirdi ve Kemal bey dönemi bitti. Kemal bey ve ekibinin artık CHP’yle ilgili bir hayalleri varsa gerçekçi olmak lazım ki iş şimdilik bitti. İlerleyen dönemde ne olur bilinmez.

"KEMAL BEY TARAFTARLARININ UZATMASINA DA GEREK YOK"

Çarşamba günkü İstanbul İl Kongresi’nde Sayın Özgür Çelik de seçilir. CHP’de Özgür Özel ve Özgür Çelik dönemi devam eder. Bu bittikten sonra bu işi çok uzatmanın gereği yok. Kemal bey taraftarlarının bu işi uzatmasına da bence gerek yok.

"ÖZGÜR ÇELİK VE ÖZGÜR ÖZEL GÖREVLERİNE DEVAM EDERLER"

24 Ekim'de mutlak butlan çıkması da imkansız görünüyor. AK Partili yetkililerin de rahatladığı kanaatindeyim. Bu kadar çok yolsuzluk iddiası varken bunları konuşmak yerine kurultay, delege iddialarıyla gündeme gelmesinin de CHP'de mağduriyet yarattığı kanaatindeydim, o da bitti. Bu işin bittiği kanaatindeyim. Özgür Çelik ve Özgür Özel görevlerine devam ederler bence.

'MUTLAK BUTLAN' DAVASI YORUMU