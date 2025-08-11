Ev Yaşam Ev Yaşam
PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada
PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada

Tuğçe Gülçiçek
Bazı parçalar vardır, giydiğinizde ya da yanınıza aldığınızda kendinizi daha iyi hissedersiniz. Günlük koşturmacaya uyum sağlarken şıklığınızdan da ödün vermezsiniz. Çantadan tişörte, PAEN’in özenle tasarlanmış ürünleri tam da bu hissi yaşatmak için tasarlandı. Üstelik şimdi bu özel parçaları sepete eklemek için harika bir sebebiniz daha var. Büyük indirimlere ek 3 al 2 öde fırsatı sizi bekliyor! işte detaylar...

Günlük hayatına eşlik edecek şık çantalardan, konforu öncelikleyen giyim ürünlerine ve dayanıklı valiz modellerine kadar her ihtiyaca uygun seçenek indirimli fiyatlarla PAEN'de sizi bekliyor. Peki, hangi PAEN ürünü sizi yansıtıyor? Gelin, birlikte keşfedelim. İşte sizin için seçtiğimiz indirimdeki ürünlerden bazıları...

1. PAEN Moon Mini Omuz Çantası

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 1

Gün içinde hem şık hem de pratik bir çanta taşımak istiyorsanız, PAEN Moon Mini Omuz Çantası tam size göre. Küçük boyutuna rağmen geniş ana gözü ve iç bölmeleriyle ihtiyacınız olan her şeyi düzenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ayarlanabilir askısı sayesinde ister omzunuzda ister çapraz kullanabilirsiniz. Ön kısmındaki tonsürton PAEN logosu ve içindeki patch etiket ise çantaya sade ama zarif bir dokunuş katıyor. Üstelik makinede yıkanabilir olması sayesinde temizliği de son derece kolay!

Ürünü İncele

2. PAEN Classic Laptop Kılıfı 16"

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 2

Gün boyu bilgisayarını yanında taşıyor ve onu her koşulda güvende tutmak istiyorsanız, PAEN Classic Laptop Kılıfı aradığınız ürün olabilir. Suya dayanıklı kumaşı sayesinde ani yağmurlarda içiniz rahat eder dolgulu iç yapısı ve dayanıklı dış tekstil malzemesi sayesinde cihazınız darbelere karşı da korunur. Hafif yapısı çantada ekstra ağırlık yapmaz, şık görünümüyle de profesyonel duruşunu tamamlar. Dayanıklı kemik fermuarı uzun süreli kullanımlarda bile sizi yarı yolda bırakmaz. 16 inç boyutundaki bilgisayarlarla uyumlu kılıfı işten okula, ofisten kafeye her yerde güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. PAEN Essential Crop T-shirt

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 3

Dolabınızda hem rahat hem de şık bir parça arıyorsanız, PAEN Essential Crop T-shirt vazgeilmeziniz olmaya aday! %100 pamuklu dokulu kumaşı sayesinde gün boyu cildin nefes alır, konforun hep seninle olur. Modern crop kesimiyle yüksek bel jean ya da eşofmanlarınla harika uyum sağlar, sade ama karakterli duruşuyla her kombine cool bir hava katar. Üzerindeki PAEN Essential baskı ise tişörte özgün bir dokunuş kazandırır. Üstelik makinede yıkanabilir oluşuyla da hem kullanımı hem bakımı oldukça kolay!

Ürünü İncele

4. PAEN Premium Kaşkorse T-shirt

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 4
PAEN Premium Kaşkorse T-shirt, %95 pamuk içeriği sayesinde cildin gün boyu nefes alırken, standart kesimiyle üzerine tam oturur ve hareket özgürlüğü sunar. Kısa kollu, yuvarlak yaka tasarımıyla ister evde, ister dışarıda rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Unisex yapısıyla dolabın joker parçası olmaya aday olan tişört, zamansız şıklığı sevenler için ideal. Üstelik makinede yıkanabilir olması sayesinde bakımı da son derece pratik!

Ürünü İncele

5. PAEN Premium Kaşkorse Short

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 5

Evde dinlenirken, sahilde yürüyüşe çıkarken ya da arkadaşlarınızla kahve içerken rahatlık sizin için ön plandaysa, PAEN Premium Kaşkorse Short tam aradığınız parça. %100 pamuk kaşkorse kumaşı sayesinde nefes alır, standart kesimi ve elastik bel bandı ise gün boyu konfor sunar. Ayarlanabilir bağcığı sayesinde vücuduna tam uyum sağlar; yan cepleri ve arka cebiyle de pratiklik kazandırır. Diz üstü boyuyla hem spor hem de günlük kombinle ile kullanılabilir. Üstelik makinede kolayca yıkanabilir, yalnızca kurutma makinesinden uzak tutmanız yeterli!

Ürünü İncele

6. PAEN Basic Unisex Eşofman Altı

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 6

PAEN Basic Unisex Eşofman Altı, hafif ve yumuşak dokusu sayesinde gün boyu rahatlık sunarken, modern kesimiyle de stilinden ödün vermenize gerek kalmaz. %65 pamuk ve %35 polyester karışımı kumaşı, hem nefes alır hem de uzun süreli kullanıma dayanıklıdır. Yan ve arka cepleriyle anahtar, cüzdan gibi küçük eşyaların da hep elinizin altında olur.

Ürünü İncele

7. PAEN Classic Büyük Boy Valiz

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 7

Uzun bir yolculuğa çıkarken “Her şeyimi aldım mı?” telaşını yaşıyorsanız, PAEN Classic Büyük Boy Valiz bu endişeyi geride bırakman için tasarlandı. 85 litrelik geniş iç hacmi sayesinde fazla eşya derdi sona eriyor; üstelik 4.1 kg’lık ultra hafif yapısıyla valizinizi doldururken tartı sınırını da düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. 360 derece dönebilen dört tekerleği sayesinde havaalanında sürüklemek yerine keyifle yürüyebilir, güvenli kilidiyle de içindekilerin güvende olduğunu bilmenin rahatlığını yaşayabilirsiniz. Çekçek ve sap mekanizmaları dahil olmak üzere tüm parçaları yoğun kalite kontrol testlerinden geçen valiz, dayanıklılığıyla da sizi yarı yolda bırakmaz.

Ürünü İncele

8. PAEN Double Omuz Çantası

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 8

Cam göbeği rengiyle dikkat çeken bu zarif model, ön kısmındaki iki fermuarlı cep sayesinde sık kullandığın eşyalarına kolayca ulaşmanı sağlar. Geniş iç hacmiyle gün boyu yanınızda olması gereken her şeyi rahatça taşıyabilir, ayarlanabilir askısı sayesinde omzunda ya da çapraz şekilde konforla kullanabilirsiniz. Tonsürton PAEN nakış logosu ve içteki patch etiket, çantaya sade ama karakterli bir dokunuş katar. Günlük temponuz ne olursa olsun, PAEN Aura serisiyle düzen sizinle!

Ürünü İncele

9. PAEN Kangaroo Cepli El Çantası

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 9

Bej rengiyle her stile kolayca uyum sağlayan PAEN Kangaroo Cepli El Çantası, içindeki çıkarılabilir cüzdan sayesinde ister el çantası ister kompakt bir cüzdan olarak kullanılabiliyor. Klipsle genişleyebilen iç hacmi sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her an fazlasını da sığdırabilirsiniz. Uzun ömürlü kemik fermuarı, ekstra iç astarı ve kaliteli işçiliğiyle yıllarca keyifle kullanabileceğiniz bir parçadır.

Ürünü İncele

10. PAEN Classic Kabin Boy Valiz

PAEN de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası burada 10

Havaalanında sırada beklerken zor dönen tekerleklerle uğraşmak ya da ağır valizini taşırken yorulmak istemiyorsanız, seyahatini kolaylaştıracak bir çözüm elinizin altında: PAEN Classic Kabin Boy Valiz. Hafifliğiyle sizi yormaz. Güvenli kilit sistemi sayesinde içindekiler her zaman güvende, ultra dayanıklı yapısıyla ise darbelere karşı son derece dirençli. Üstelik çekçek mekanizması tam 10.000 kez test edilerek sağlamlığı kanıtlanmış!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

