Ramazan'da Sübhaneke duasının faydaları nelerdir? Sübhaneke duası nasıl yapılır?

İslamiyet'e göre, dualar her an ve her durumda edilebilir. Kişiler, Allah’tan bir istekte bulunacaklarında, korktuklarında, tövbe ederken, sıkıntı yaşarken, rızık isterken ya da verilen nimetlere şükrederken, kısacası her an Allah'a dua edebilirler. İslam’da dua, ibadet etmenin temeli olarak görülmektedir. Allah yarattığı kulların kendisine dua etmesini ve şükretmesini ister. Dua etmek Allah ile aracı olmadan konuşabilmenin en kolay yoludur. Namaz kılarken ve sonrasında da dualar edilir. Özellikle namaz kılarken Sübhaneke duasının edildiği bilinmektedir. Bu dua genel olarak çocukların da ilk kez ezberlediği dualar arasında yer alır.

Sübhaneke duası nasıl yapılır?

Halk arasındaki kanıya göre sure olarak bilinen Sübhaneke aslında bir duadır. Hz. Muhammed (s.a.v.) Sübhaneke'yi Allah'ı tesbih etmek amacıyla okumuştur. Birçok ebeveynin çocuklarına öğrettiği ilk dua da Sübhaneke'dir. Sübhaneke özellikle düzenli olarak namaz kılan kişilerin ezbere bildiği bir duadır. Sübhaneke namaza başlarken tekbirden sonra okunan dua olarak bilinir.

Sübhaneke duası oldukça kısa olan ve kolay ezberlenen dualar arasında yer almaktadır. Bu duayı okumak için abdestli olmak gerekmemektedir. Ancak namaz kılarken elbette abdest alınmalıdır. Sübhaneke duası edilmeden önce Allahu ekber denilir ve tekbir getirilir. Ardından “Subhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük ve lâ ilâhe ğayrûk” şeklinde dua gerçekleştirilir.

Oldukça kısa olan bu duada kişi Allah’ı bütün eksik olan sıfatlardan uzak görür ve Allah’ı devamlı olarak bu şekilde övdüğünü söyler. Allah’ın adının mübarek olduğunu ve varlığının her şeyden üstün olduğunu belirtir. Allah'tan başka ilah olmadığını belirtir.

Sübhaneke duası şu durumlarda okunur:

Sübhaneke duası, her namazın 1. rekatında iftitah tekbiri alındıktan sonra,

İkindi namazı sünnetinde, 3. rekata kalkınca Fatiha'dan önce,

Yatsı namazının ilk sünnetinde, 3. rekatta Fatiha'dan önce,

Teravih namazı 4 rekatta bir selam verilerek kılınırsa 3. rekata kalkıldığında Fatiha'dan sonra,

Cenaze namazında 1. tekbirden sonra okunur.

Ramazan'da Sübhaneke duasının faydaları nelerdir?

Sübhaneke duası namaz esnasında tekbirin hemen sonrasında okunur. Ancak bu duadan sonra Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Bu duanın Besmele ’den önce okunuyor olması Sübhaneke duasının önemini işaret etmektedir.

Bu dua Allah’a olan sevgiyi, saygıyı ve bağlılığı ifade etmektedir. Sübhaneke duası Kur'an’da geçmemesine rağmen Allah’ın sözü olarak kabul edilir.

Yüce Allah gökyüzünü yarattığında Meleklere gökyüzünü taşımalarını emretti. Ancak meleklere oldukça ağır geldi. Bu noktada melekler Sübhaneke duasını ettiler ve Allah’ın izni ile gökyüzünü taşımak için kendilerinde o gücü buldular.

Namaz ibadeti de meleklere arşın ağır gelmesi gibi insanlara ağır gelmektedir. Namazın ağırlığını kaldırabilmek için namaza başlarken Sübhaneke duası edilmektedir. Bu sayede şeytanın ve nefsin insan üzerinde yarattığı ağırlıktan kurtulunur.

Namaza başlarken okunan Sübhaneke duası ile arşı taşıyan meleklere ait o yükü hafifleten Allah’tan, insanın üzerine binen yükleri hafifletmesi dilenir.

Sübhaneke duasının okunması ile Allah’tan dilenen yardımla Allah kişilerin namaz yükünü azaltır.

Herhangi bir işe başlarken Sübhaneke okunması da yine o işe karşı olan fazlalıklardan kurtulmayı sağlar.

Bir kişi Kur'an okumadan ya da oruç tutmadan önce Sübhaneke duasını okuyarak Allah’tan yardım isteyebilir ve bu sayede Allah o kişinin ibadetini kolaylaştırır.

Kişi Sübhaneke duasını ederek kendi nefsine ve şeytana karşı bir savaş açar. Bu savaşta kazanan Allah’ın izni ile kendisi olur ve ibadetini büyük bir istekle gerçekleştirir.