RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Tele 1'e sert tepki: "Bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacak"

Tele 1'deki KJ'ye sert bir tepki de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den geldi. İfadeleri "kirli bir provokasyon" olarak nitelendiren Şahin, "Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır" mesajını verdi.

Tele 1 ekranlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun karşılaştırıldığı KJ'deki ifadelere tepkiler gelmeye devam ediyor. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu ifadeler dolayısıyla Tele 1'e sert çıktı.

"HADSİZLİK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE YAPILMIŞ AÇIK BİR SALDIRI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin "Gazze’de masum insanlara yönelik katliamların faili Netanyahu ile, mazlumların hamisi ve insanlığın vicdanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı aynı alt yazıda yan yana getirmek; ahlaksızlık, hadsizlik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yapılmış açık bir saldırıdır" dedi.

"RTÜK OLARAK İZİN VERMEYECEĞİZ"

Şahin, olaya tepkisini şöyle dile getirdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Gazze’de işlenen zulme karşı en güçlü sesi yükseltmiş, Filistin davasını her platformda kararlılıkla savunmuş bir liderdir. Böyle bir lideri, eli kanlı bir katille aynı zeminde göstermek; basın özgürlüğü kılıfına sığdırılmaya çalışılan kirli bir provokasyondur.

Bu skandal, basit bir hata ya da sorumsuzlukla açıklanamaz. Devletin en üst makamına yönelmiş bu saygısızlığın hesabı en ağır yaptırımlarla sorulacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak, devletimizin vakarını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ömrü boyunca sürdürmüş olduğu onurlu mücadelesini hedef alan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Hiç kimse, Türkiye’nin kararlı dış politikasını ve Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel vicdanda karşılık bulan liderliğini gölgeleyemeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TELE 1 ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Olayın ardından Tele 1'den yapılan açıklamada "Kısa süreli de olsa (yaklaşık bir dakika) kanal yönetimi olarak kesinlikle onaylamadığımız bir ifade kullanılmıştır" denerek özür dilenmiş ve gerekli kararların alınacağı belirtilmişti.

Tele1 Ebubekir Şahin rtük
