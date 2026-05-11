Sabah evden çıkanlar gözlerine inanamadı! Şehrin dört bir yanındaki bu yazıların sırrı ne?

Hiçbir logo, marka ismi ya da açıklama içermeyen bu ilanlar, kısa sürede çok konuşulan bir konu haline geldi. Sosyal medyada "Toplumsal deney mi başlıyor?" sorusu hızla yayılırken, gizemli ilanların sırrı henüz çözülebilmiş değil.

Şehrin her köşesinde aynı soru

Şehrin birçok noktasına yerleştirilen bu ilanlar minimalist tasarımıyla da dikkat çekiyor. Koyu yeşil bir zemin üzerine kondurulmuş kırık bir kalp ve hemen üzerinde yer alan o iddialı soru…

Kimi vatandaşlar bu durumun yeni bir evlilik programı tanıtımı olduğunu düşünürken, kimileri ise modern bir sanatçının sokak sanatı olduğunu iddia ediyor.

Bir mesaj mı var?

Özellikle duraklardaki ilanlarda yer alan QR kodları okutanlar, kendilerini daha büyük bir bilmecenin içinde buluyor. Kod sizi telefonunuzun ekranında beliren, üzerine sadece bir kalp simgesi ve "Cevabı çok yakında! Bizi takip edin!" notuyla karşılaşıyor. Ne bir isim ne de bir ipucu... Sadece bir tarih ve beklemeye davet eden bir mesaj.

Şu an için resmi bir açıklama yok ancak şehirde eşini aramayan kalmayana dek bu gizem sürecek gibi duruyor!