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Sabaha karşı işlem yapıldı! 'İmamoğlu' protestoları alevlenirken birçok gazeteciye gözaltı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
24.03.2025 09:35
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Ekrem İmamoğlu tutuklanıp cezaevine gönderilirken ülke çapında sokaklardaki tansiyon yükseldi. Protestocuların yanı sıra birçok gazeteci gözaltına alındı.

Sabaha karşı işlem yapıldı! 'İmamoğlu' protestoları alevlenirken birçok gazeteciye gözaltı

Görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba günü gözaltına alınmasıyla İstanbul'da başlayan gerginlik İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla eşik atladı. Protestolar dün yoğunlaştı. Sokaklardaki tansiyon gazetecilerin merceği altında.

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CANLI YAYINDA "ARKADAŞIMIZ GÖZALTINDA" DİYEREK DUYURDU

Bu sabaha karşı birçok gazetecinin gözaltına alındığı öğrenildi. Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci ve sunucu İlker Karagöz'ün aktardığına göre sabah 06.00 sularında gözaltına alındı. Karagöz, "Niçin böyle bir gözaltı işlemi uygulandığını bilmek istiyoruz" dedi.

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HANGİ GAZETECİLER GÖZALTINA ALINDI?

Gözaltına alınanlar arasında SOL Parti İzmir İl Başkanı ve BirGün yazarı Barış İnce'nin de olduğu öğrenildi.

Medyascope'un aktardığına göre AFP foto muhabiri Yasin Akgül, foto muhabir Bülent Kılıç ve gazeteci Zeynep Kuray da gözaltına alınanlar arasında.

DİSK BASIN-İŞ gözaltına alınanlar arasında gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı ve sendika.org muhabiri Zişan Gür'ün de olduğunu bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu çarşamba günü gözaltına alınmıştı. Dün sabah ise Ekrem İmamoğlu tutuklandı.

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Bu arada İmamoğlu hakkındaki kararlara tepki gösteren protestocular başta Saraçhane olmak üzere İstanbul'da birçok noktada gösterilere başladı. Gösteriler Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra diğer illere de yayıldı.

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