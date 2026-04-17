HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Saldırganın elinde silahla girdiği sınıftaki Fatma o anları anlattı: "Kaçışınız yok!"

Kahramanmaraş'ta saldırı gerçekleşen ortaokulda çocukların yaşadığı dehşet, yaralı kurtulan Fatma İkra Çam'ın anlattıklarıyla gözler önüne geldi: "Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. İngilizce konuşuyordu. Psikolojim çok bozuldu, rüyalarıma giriyor."

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, olayda yaşamını yitiren öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor. 9 kişinin katili İsa Aras Mersinli'nin kendi sınıfına da girdiğini anlatan Fatma İkra'nın anlattıkları dehşet anlarını gözler önüne serdi.

ARKADAŞI SİPER OLDU, KENDİ CAMDAN ATLADI

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu Çam, sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı.

ARKADAŞI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, AA muhabirine olay günü yaşadıklarını anlattı.

Silahlı saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten Çam, sıranın altında arkadaşı Sedanur Bahşi'nin kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

"BİZ ATLARKEN DİĞER SINIFTA ATEŞ EDİYORDU"

Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan Çam, "Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler." dedi.

"SINIFIMIZA GİRDİ VE 'KAÇIŞINIZ YOK' DİYE BİR ŞEY SÖYLEDİ"

Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden Çam, şunları kaydetti:
"Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."

KAYBETTİĞİ ÖĞRETMENİNİ VE ARKADAŞLARINI ANLATTI

Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten Çam, olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyledi.

"BELİNAY'LA BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORDUK, MATEMATİĞİ AYLA HOCA SAYESİNDE SEVMEYE BAŞLADIM"

"Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı." diyen Çam, şöyle konuştu:

"Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var. Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım."

İlginizi Çekebilir

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

Aynı ilçe başka okul: Bugün de aynı panik!

 'Okullara saldırı yapacağız' mesajlarıyla 2 ili korkuttular! Çok sayıda 'çocuk' yakalandı

'Okullara saldırı yapacağız' mesajlarıyla 2 ili korkuttular! Çok sayıda 'çocuk' yakalandı

 Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

Baba Mersinli'nin geçmişinde dikkat çeken detay

 Çocuk yetiştirirken gözden kaçan tehlike: Saldırganlığın temeli o yaşlarda atılıyor

Çocuk yetiştirirken gözden kaçan tehlike: Saldırganlığın temeli o yaşlarda atılıyor

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye hazır" diyerek duyurduCumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye hazır" diyerek duyurdu
Son dakika! İran duyurdu: Hürmüz Boğazı açıldıSon dakika! İran duyurdu: Hürmüz Boğazı açıldı

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş silahlı saldırı okul katliam saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Arda Turan’dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

Popstar Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu! Savcılık devreye girdi

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

1 Temmuz’da tapuda yeni dönem

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

ÖTV’siz araç bekleyenler dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.