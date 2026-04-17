Gazete kupürü ortaya çıktı: İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli o davada yargılanmış

Türkiye'nin hafızasında derin bir yara bırakan Kahramanmaraş okul saldırısının perde arkası aralanırken ilginç detaylar da gün yüzüne çıkıyor. 8'i öğrenci 1'i öğretmen 9 kişiyi öldürüp birçok kişiyi yaralarken kendi de ölen İsa Aras Mersinli'nin 1. Sınıf Emniyet Müdürü babası ve edebiyat öğretmeni annesi gözaltına alınmıştı.

POLİGON GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Baba Mersinli'nin özellikle oğlunu poligona götürüp atış yaptırması çok tartışıldı. Üstelik katliamdan yalnızca iki gün önce İsa Aras Mersinli'nin poligondaki görüntüleri ortaya çıkınca infial büyüdü.

BABA MERSİNLİ: "EMNİYETİN POLİGONUNDA BİRKAÇ EL ATEŞ YAPTIRDIM"

Baba Uğur Mersinli yaşananlarla ilgili ifadesinde şunları söylemişti:

"Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Psikolog, oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi. 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır. Bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir."

DOLANDIRICILIK DAVASINDA YARGILANMIŞ

Son olarak baba Uğur Mersinli'nin geçmişiyle ilgili bir gelişme gündeme geldi. 1996 yılında, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, A.B. (54) tarafından kurulan şirket üzerinden 100 Alman ve 300 Türk iş insanının yaklaşık 1 milyon TL (eski Türk lirasıyla 1 trilyon) dolandırıldığı suçlamasıyla dava açıldı. Uluslararası dolandırıcılık davasında, o dönem emniyet amiri olan Uğur Mersinli'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi yargılandı.

Yargılama sürecinde Mersinli açığa alındı ancak yargılama sonucunda suçsuz bulundu ve mesleğe geri döndü.

İşte söz konusu davaya ilişkin gazete kupürü:

KATLİAMCI ÇOCUĞUN GÖRÜNTÜLERİ 'PES' DEDİRTTİ

Öte yandan 14 yaşındaki cani İsa Aras Mersinli'nin akılalmaz yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin şarjör doldurduğu ve polis babasına ait kıyafetleri giydiği görüldü.

"EN ÜSTÜN İNSANIM"

Katliamdan önce, 11 Nisan'da bir "manifesto" hazırlayan Mersinli'nin metindeki "Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler." ifadeleri de dikkat çekmişti. Mersinli notunda ayrıca bir hazırlık içinde olduğunu, yalnız olduğunu ve kendini üstün gördüğünü belirtmiş.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır