Son dakika | Yine Şanlıurfa, yine Siverek, yine okulda saldırı! Valilikten iddiaya açıklama geldi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'taki okul katliamından bir gün önce okul saldırısı gerçekleşen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bugün bir saldırı girişimi daha yaşandı. Şanlıurfa Valiliğinden olayla ilgili açıklama geldi.

Son dakika haberi: Türkiye salı gününden beri önce Şanlıurfa, ertesi gün Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının şokunu yaşıyor. Bugün yine Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir ortaokulda panik yaşandı. Şanlıurfa Valiliğinin açıklamasına göre; okula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişi, şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

"ŞANLIURFA'DA ÖĞRETMEN SALDIRIDA YARALANDI" İDDİASI

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Siverek ilçesindeki bir ortaokulda bir öğretmenin saldırı sonucunda yaralandığı" şeklinde yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

"KENDİNİ VELİ OLARAK TANITTI, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı da bildirildi.

SALI GÜNÜ DE YİNE SİVEREK'TE OKUL SALDIRISI OLMUŞTU

Türkiye 14 Nisan'da Siverek ilçesindeki okul saldırısıyla sarsılmıştı. Eski okuluna silahlı şekilde giren saldırganın rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralanmış, şüpheli intihar etmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Okul saldırısının katiline ait yeni görüntüler: Polis kıyafeti, silahlar...

O ilimizde okullara randevusuz giriş yasaklanıyor

Arda Turan'dan tarihi başarı! Shakhtar adını yarı finale yazdırdı

Harekete geçildi: Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir...

1 Temmuz'da tapuda yeni dönem

ÖTV'siz araç bekleyenler dikkat!

