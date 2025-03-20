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  4. Saraçhane önünde İmamoğlu bekleyişi! Vatandaşlar "Bütün teşkilatı yığ buraya" dedi, Özgür Özel bu cevabı verdi

Saraçhane önünde İmamoğlu bekleyişi! Vatandaşlar "Bütün teşkilatı yığ buraya" dedi, Özgür Özel bu cevabı verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.03.2025 17:19
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma kararına tepki gösteren vatandaşlar İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde beklemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları dinleyen Özel, "Sizin talepleriniz doğrultusunda elimden geleni yapacağım" dedi.

Saraçhane önünde İmamoğlu bekleyişi! Vatandaşlar "Bütün teşkilatı yığ buraya" dedi, Özgür Özel bu cevabı verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması Türkiye ve dünyada gündem oldu. İmamoğlu'nun gözaltına alınması kararını protesto etmek amacıyla vatandaşlar İstanbul Saraçhane'deki İBB binası önünde beklemeye devam ediyor.

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"OK YAYDAN ÇIKTI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, "Başkanım, ölmek var, dönmek yok. Ok yaydan çıktı", "İmamoğlu bu İstanbul’a sahip çıktı. Teşkilat olarak, belediye olarak, halk olarak buradayız", "Bütün teşkilatı yığ buraya", "Hep buradayız, burada olacağız sonuna kadar" gibi ifadeler kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL: "ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Özgür Özel de vatandaşlara "20.30'da her akşam burada olursak iyi. Ayrıca sizin talepleriniz doğrultusunda elimden geleni yapacağım" dedi.

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Özgür Özel CHP ekrem imamoğlu operasyonu
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