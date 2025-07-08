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Şehit Celattin Uyanık'ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın annesi Kevi Uyanık, cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi. Uyanık, "Onu gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun." dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bitlis'in Mutki ilçesinde düzenlenen, Uraloğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.

Uraloğlu, törende "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Bitlis Ersan Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazında şehidin ailesiyle yakından ilgilendi.

Şehidin annesi 70 yaşındaki Kevi Uyanık, Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi. Uyanık, "Onu gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun." dedi.

Şehit Celattin Uyanık ın annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan a Kürtçe selam gönderdi 1

"ALLAH SİZİ CENNETİNDE BULUŞTURSUN"

Uraloğlu, şehidin annesinin selamını ve dualarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini belirterek, acılı aileye başsağlığı ve sabır diledi. Bakan Uraloğlu, "Allah sizi cennetinde buluştursun." ifadesini kullandı.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Dereyolu köy mezarlığında toprağa verildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit cenaze
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