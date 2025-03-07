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  4. Selahattin Demirtaş'tan "Serbest kalacak" iddiasına çok konuşulacak yorum! Bahçeli görüşmesi sonrası gündem oldu

Selahattin Demirtaş'tan "Serbest kalacak" iddiasına çok konuşulacak yorum! Bahçeli görüşmesi sonrası gündem oldu

07.03.2025 11:21
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Terör örgütü PKK'ya yönelik silah bırakma ve fesih çağrısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş'la görüşmesi gündem olmuştu. Bununla birlikte Demirtaş'ın serbest bırakılma olasılığı da konuşulmaya başladı. Demirtaş bu senaryo hakkında gündem yaratacak bir yorum yaptı.

Selahattin Demirtaş'tan "Serbest kalacak" iddiasına çok konuşulacak yorum! Bahçeli görüşmesi sonrası gündem oldu

Türkiye'nin gündeminde Devlet Bahçeli'nin çağrısı doğrultusunda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan PKK'ya yaptığı silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı var. Sürecin baş aktörlerinden biri olarak Bahçeli'nin Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a telefon açması büyük ses getirdi. Bunun üzerine Demirtaş'ın tahliye olabileceği iddiaları da gündeme geldi.

DEMİRTAŞ'TAN 'TAHLİYE' İDDİASINA ÇOK KONUŞULACAK YORUM

Demirtaş, söz konusu yaklaşıma ilişkin "Yeter ki barış olsun. Barış olacaksa ben cezaevinde ölmeye bile razıyım" sözleriyle dikkat çekti.

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'BARIŞ' VURGUSU

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Demirtaş'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını şöyle aktardı:

“İki saat çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Geçmişi, bugünü, yarını konuştuk. Süreci konuştuk, sürecin nasıl olması gerektiğini konuştuk. Demirtaş çok anlamlı ve değerli şeyler söyledi. Barışın her şeyden daha önemli olduğunu dile getirdi. Dolayısıyla herkesin barışı her şeyden daha üstün ve değerli tutan bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

"SİLAH BIRAKMANIN ŞARTI YOK"

Hiç kimsenin barışı sekteye uğratacak söz ve davranışlarda bulunmaması gerektiğini söyledi. Silah bırakmanın şartının olmayacağını, olamayacağını, demokratikleşme dediğimiz şeyin de eğer Türkiye için gerekliyse konuşulması gerektiğini yoksa silahı bırakma şartının ve gerekliliğinin bir unsuru olarak konuşulmaması gerektiğini söyledi. Yani Türkiye için gerekli olan her şeyi birlikte yapabileceğimizi, onun için demokratikleşmenin sanki silah bırakma şartı gibi taktim etmenin son derece yanlış olduğunu ve sürece zarar verebileceğini söyledi.

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Terörist elebaşı Abdullah Öcalan, kurucusu olduğu terör örgütü PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulunmuştu.

“CUMHURBAŞKANI VE DEVLET BAHÇELİ’NİN ÇABALARINA ÇOK BÜYÜK ANLAM BİÇİYOR”

Ben bütün bu söylediklerinde şunu çıkarttım. Selahattin bey barışı gönlünde göğertmiş, geçmişin deneyimlerinden de ders çıkararak artık silahların koşulsuz bir biçimde terk edilmesi gerektiğine inanan ve silah bırakmanın şartı da gereği de olarak hiçbir şey zikretmenin anlamlı olduğu bir yerde duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin bu yöndeki çabalarına çok büyük anlam biçiyor.

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"BİZ TÜRKİYE'Yİ BÜYÜTMEYE GELİYORUZ"

Kendisi ile ilgili olarak ‘Süreç başlarsa Demirtaş serbest bırakılacak’ şeklindeki yaklaşımların dahi konuşulmasının sürece zarar verdiğine inandığını da dile getirdi. Aynen şunu söyledi; “Benim için barış her şeyden çok daha değerlidir. Yeter ki barış olsun. Barış olacaksa ben cezaevinde ölmeye bile razıyım. Yeter ki artık barış olsun. Hiçbir kişisel beklentimiz yok’ dedi. 'Bu ülke bizim bu devlet bizim. Demokratikleşme talep siyaseti değildir' dedi. 'Bizim bir vaadimiz var' dedi. 'Biz Türkiye'yi büyütmeye geliyoruz' dedi."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
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