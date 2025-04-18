Simpra ile verimli, güvenli ve esnek restoran operasyonları

Restoran ve otellerin verimliliğini artırmak, hizmet kalitesini yükseltmek ve çağın gereklerine uygun dijital dönüşümler sağlamak için yapay zeka destekli akıllı çözümler geliştirir. Simpra, restoranların kârlılığını artırmasına, operasyonel süreçlerini optimize etmesine ve rekabette bir adım öne geçmesine yardımcı olacak tüm dijital araçları bir arada sunar.

Simpra restoran ve otellerin güçlenmesine liderlik eder

Simpra, en güncel teknolojik trendleri yakından takip ederek restoran ve otel yönetim sistemlerini sürekli geliştirir. Güçlü altyapısı ve inovatif yaklaşımıyla, otel ve restoran işletmelerinin operasyonel süreçlerini kolaylaştırır; hizmet kalitesini ve standartlarını yükseltmelerine katkı sağlar. Böylece işletmelerin uzun vadede büyümesine ve sektörde öncü konuma gelmesine destek olur.

Simpra’nın bulut tabanlı restoran yönetim çözümleri, entegre ödeme çözümleri ve yeme içme sektörüne özel olarak sunduğu stok yönetimi, kiosk sistemleri, servis robotları ve entegrasyon hizmetleri sayesinde işletmenizi uçtan uca, tek bir merkezden kolayca yönetebilirsiniz.

Simpra’nın restoranlara sağladığı kolaylıklar

Simpra, yıl boyunca faaliyet gösteren restoranların yanı sıra tatil bölgelerinde sezonluk olarak çalışan işletmeler için de büyük kolaylık sağlar. "Kullandığın kadar öde" modeli sayesinde, işletmeler ihtiyaç duymadıkları dönemlerde lisanslarını tek tıkla duraklatabilirler. Bu sayede sezon dışında kapalı olan işletmeler, kullanmadıkları dijital yönetim sistemleri için ödeme yapmak zorunda kalmaz. Sezon başladığında ise sistem yeniden aktif hale getirilir. Esnek abonelik seçenekleriyle Simpra, farklı işletme yapıları ve çalışma düzenlerine uyum sağlar; böylece hem maliyetlerinizi optimize eder hem de yönetimi kolaylaştırır.

Bulut destekli Simpra ile zahmetsiz ve entegre restoran yönetimi

Farklı senaryolara göre tasarlanmış güçlü entegrasyonlarıyla Simpra çözümleri, restoranların misafir sadakatinden rezervasyona, stok takibinden QR menü kolaylığına kadar birçok alanda verimli operasyonlar yönetmelerine yardımcı olur. Böylece zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca bulut tabanlı altyapısı sayesinde, tüm bu işlemler her yerden kolayca yönetilebilir. Simpra restoran programı, ihtiyaç duyulan farklı üçüncü parti yazılımlarla kolayca entegre olabilir.

Simpra restoran yönetim çözümleri

Simpra, restoranların dijital dönüşümünü kolaylaştıran kapsamlı yazılım çözümleri sunar. POS sistemi sayesinde restoran süreçleri hızlanır, ödemeler daha pratik hale gelir. Stok ve maliyet yönetimi modülüyle gıda maliyetleri kontrol altında tutulurken, kârlılık artırılır. Sadakat yönetimi çözümleriyle müşterilerin işletmeyi tekrar ziyaret etmesini sağlayacak kampanyalar ve puan sistemleri oluşturulabilir. QR menü ile temassız, hijyenik ve kullanıcı dostu bir deneyim sunulurken, masa rezervasyon sistemiyle dijital planlama kolayca yapılabilir. Mobil raporlama özelliği sayesinde tüm işletme verileri anlık olarak cep telefonundan takip edilebilir. Mutfak gösterge sistemi, siparişlerin mutfağa eksiksiz ve organize şekilde iletilmesini ve mutfaktaki işlemlerin takibinin dijital ortamda yapılabilmesini sağlar. Paket servis modülü; kurye takibi, online sipariş entegrasyonu ve adres yönetimini tek ekranda toplar.

Simpra’nın kiosk çözümüyle işletmeler self servis sipariş alma süreçlerini hızlandırırken, müşteri memnuniyeti artırabilirler. Servis robotları ise hem operasyonel yükü azaltır hem de yenilikçi bir hizmet deneyimi sunar. Simpra ile restoran yönetimi daha akıllı, verimli ve entegre hale gelir.

Yapay Zeka Destekli Simpra Çözümleriyle Operasyonel Verimlilik Artık Daha Yüksek!

Ödüllü yapay zeka destekli atık yönetim sistemi

Restoranlarda gıda israfını azaltmak amacıyla geliştirilen yapay zeka destekli Simpra FoodPrint, çöp kutusuna entegre edilen kamera ve tartı sistemi sayesinde yemek atıklarını hem görsel hem de ağırlık açısından analiz edebilen bir teknoloji. Yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle atığın türünü ve miktarını tespit edebilir. Bu veriler daha sonra restoranın stok sistemine iletilerek restoranın porsiyon planlaması, malzeme tedariği ve stok yönetimi süreçlerini iyileştirmesine katkı sağlar.

2025 Yapay Zeka Arf Ödülleri’nde ikincilik ödülüne layık görülen Simpra FoodPrint, restoranların hem operasyonel verimlilik kazanmasını hem de çevreye daha duyarlı hale gelerek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Simpra AI ile fotoğraftan menü güncelleme, dijitalleştirme

Simpra AI çözümü, restoranları menü içeriklerini tek tek sisteme girme zahmetinden kurtarır. İşletmeler menülerinin fotoğrafını çekip sisteme yüklediğinde, yapay zeka destekli Simpra, fotoğraftaki ürün isimlerini, kategorileri ve fiyatları otomatik olarak algılar ve tüm menü kalemlerini saniyeler içinde POS sistemine aktarır. Zahmetli, zaman alıcı manuel menü girişi süreçlerini ortadan kaldıran bu pratik özellik sayesinde yöneticiler menülerini hızlı, doğru ve zahmetsiz bir şekilde güncelleyerek zaman tasarrufu sağlayabilir.

Yapay zeka ile satış tahminleme özelliği de Simpra’da

Simpra POS AI, yapay zeka teknolojisiyle restoranların satış verilerini analiz eder. Bu sayede restoran sahipleri ve yöneticileri, yüksek satış potansiyeli olan ürünleri kolayca belirleyebilir, etkili promosyon fikirleri geliştirebilir ve menülerinde gelir odaklı güncellemeler yapabilir. Simpra AI, sezgisel tahminlerin ötesine geçerek, gerçek verilere dayalı içgörüler sunar. Üstelik tüm bu veriler yıl ve ay bazında filtrelenebilir, bu da restoranın dönemsel pazarlama stratejileri oluşturmasını kolaylaştırır.

Örneğin, Simpra POS AI’ın sunduğu verilerle son üç ayda “Ginger latte” trendinin yükselişte olduğunu fark eden bir kafe, kasım ayına özel “Ginger latte + Bitter muffin” kampanyası yaparak satışlarını anlamlı ölçüde artırabilir.

Bulut tabanlı Simpra restoran yönetim çözümlerinin faydaları

Bulut tabanlı Simpra restoran yönetim çözümleri internet bağlantısıyla her yerden sisteme erişim imkanı sunar. Bu sayede yöneticiler restoranda olmadıkları anlarda bile satışları ve operasyonları anlık olarak kontrol edebilirler.

Sistemin kurulum ve güncellemeleri otomatik olarak gerçekleşir, teknik detaylarla zaman kaybettirmez. Bu sayede yöneticiler her zaman güncel bir sistemle çalışır, teknik destek beklemeye ihtiyaç duymazlar.

Farklı cihazlarla (bilgisayar, tablet, telefon) uyumlu çalışır. Bu sayede yöneticiler ve personel, sahada ya da kasada cihaz fark etmeksizin kolayca işlem yapabilir.

Satış, stok durumu ve masa takibi gibi veriler gerçek zamanlı olarak izlenebilir. Bu sayede yöneticiler operasyonel verileri anında görerek hızlı ve doğru kararlar alabilir.

Bulut tabanlı Simpra sunucu ve altyapı yatırımı gerektirmez, işletmenin donanım bakım maliyetlerini düşürür. Bu sayede yöneticiler tasarruf eder, bütçeyi daha verimli kullanabilir.

Veriler bulutta güvenli şekilde saklanır ve düzenli olarak yedeklenir. Bu sayede yöneticiler veri kaybı riskinden korunur ve tüm bilgilerini güvenle saklayabilir.

e-Fatura, online sipariş, ödeme sistemleri ve sadakat uygulamalarıyla entegre çalışır. Bu sayede yöneticiler iş süreçlerini tek platformdan yürüterek zamandan ve iş gücünden tasarruf eder.

Çok şubeli işletmeler için merkezi yönetim ve raporlama imkânı sunar. Bu sayede yöneticiler tüm şubeleri tek panelden izleyebilir, genel performansı kolayca değerlendirebilir.

Sistem esnek ve ölçeklenebilir yapıya sahiptir. Bu sayede yöneticiler işletme büyüdükçe yeni ihtiyaçlara kolayca uyum sağlayabilir, ek yatırım yapmadan sistemi genişletebilir.

Simpra konaklama çözümleri

Simpra’nın otel çözümleriyle operasyonlar dijitalleştirerek misafir memnuniyeti artırılabilir, iş yükü önemli ölçüde azaltılabilir. Simpra PMS (otel yönetim sistemi) çözümüyle check-in’den check-out’a kadar tüm süreçler tek panel üzerinden yönetilebilir, resepsiyon, rezervasyon ve oda takibi kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Online rezervasyon motoru çözümüyle misafirler doğrudan otelin kendi web sitesi üzerinden rezervasyon yapabilir. Kanal yönetimi çözümüyle 150’den fazla online satış kanalıyla entegre olabilen oteller, fiyat ve müsaitlik bilgilerini tüm platformlarda anlık olarak güncellenebilir. Ayrıca, Google ile rezervasyon entegrasyonu özelliği sayesinde oteller arama sonuçlarında görünür olurken, doğrudan rezervasyon alarak doluluk oranı da artırabilir.

Simpra ödeme çözümleri

Simpra’nın ödeme çözümleriyle tahsilat süreçlerinizi dijitalleştirerek ödemeleri hızlı, güvenli ve pratik hale getirmek mümkün. Hızlı satış özelliği sayesinde ürün seçmeden, sadece tutar ekleyerek anında satış işlemi gerçekleştirilebilir; özellikle yoğun dönemlerde zamandan tasarruf edilebilir. Mobil ödeme seçeneği ile tablet veya telefon üzerinden ödeme alabilir, sahada bile operasyonlarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Link ile e-tahsilat özelliği sayesinde ise müşterilerinize ödeme linki göndererek uzaktan, temassız ve güvenli bir tahsilat süreci sunabilirsiniz. Simpra, farklı senaryolara uygun esnek çözümleriyle ödeme süreçlerinizi her açıdan kolaylaştırır.

Simpra cihaz uyumluluğu

Mac

Simpra POS, macOS 11 ve üzeri sürümlerle uyumludur. Apple M1 çip veya daha yeni işlemcilere sahip cihazlar desteklenmektedir. Uygulamayı “Simpra POS - macOS” olarak kullanabilirsiniz.

Windows

Windows işletim sistemine sahip cihazlarda Simpra POS’u sorunsuz kullanabilmek için Windows 10 veya daha yeni bir sürüm gereklidir. Cihazın benchmark puanının minimum 1600 olması önerilir. Uygulama “Simpra POS - Desktop” olarak sunulmaktadır.

Linux

Simpra, Linux tabanlı sistemlerde de çalışabilir. Ancak bu sistemlerde özelleştirilmiş kurulum ve yapılandırma gerekebilir.

iOS

Simpra POS’un iOS sürümünü kullanabilmek için cihazınızda iOS 15 veya üzeri bir sürüm yüklü olmalıdır. Uygulama adı “Simpra POS - Cloud Based RMS”dir.

Android

Android işletim sistemine sahip cihazlarda Simpra POS’un stabil çalışabilmesi için minimum Android 8.1 sürümü gereklidir.

Simpra, restoranların dijitalleşme yolculuğunu kolaylaştırarak operasyonel verimlilik, maliyet tasarrufu ve kesintisiz kontrol imkânı sunar. Bulut tabanlı yapısı sayesinde yöneticilere her yerden erişim sağlarken, entegre çözümleriyle tüm süreçleri tek platformdan yönetmeyi mümkün kılar. Simpra’nın esnek, güvenli ve ölçeklenebilir sistemi; ister tek şubeli ister çok şubeli işletmeler olsun, tüm restoranlara hızlı adaptasyon ve sürdürülebilir büyüme avantajı sunar. Kısacası, Simpra ile restoran yönetimi daha akıllı, daha verimli ve her zaman elinizin altındadır.

Daha fazla bilgi almak için https://simprasuite.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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