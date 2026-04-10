Cinsel istismarla suçlanıyordu! Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi

Son dakika haberi: CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

CHP KARARI BÖYLE DUYURDU

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Hasbi Dede'nin, CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 16 Şubat 2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'muzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi Dede'nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

İSTİFA AÇIKLAMASI

CHP'nin kararıyla hemen hemen aynı dakikalarda Dede, partiden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Dede "Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yol arkadaşlarıma daha fazla külfet olmaması adına, bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum" dedi.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

"Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz ay tutuklanan Hasbi Dede, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.

İddianamede yer alan bilgilere göre, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiası üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili olarak 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur olduğu belirtilen çocuk ile annesi, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikâyette bulunmuştu. Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Hasbi Dede tutuklanmıştı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

TACİZ İDDİASINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen ve günler sonra bir trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki kız ise hayatını kaybetmişti.

Görele Köprüsü üzerinde 28 Mart gecesi meydana gelen kazada, karşı şeride geçmek isteyen T.T.'ye A.H. yönetimindeki otomobil çarparak yaralanmasına neden olmuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı Görele Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderilmişti.

