Sokak köpeklerinden kaçarken can verdi! Üniversiteli Sevda'nın kahreden ölümü: Son görüntüsü ortaya çıktı

27 yaşındaki Sevda Özkaya Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Dün akşam Gülveren Mahallesi yakınlarında sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısından kaçmaya çalışırken otomobil çarpınca yaşama veda etti.

KARŞI TARAFA GEÇECEKTİ

Şanlıurfa-Mardin kara yolunda karşı tarafa kaçmaya çalışan Özkaya'ya, K.A yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Özkaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.

Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

AİLE SAHİPSİZ KÖPEKLERİN TOPLATILMASINI İSTİYOR

Anne Emine Özkaya, burada gazetecilere, yaptığı açıklamada ciğerinin yandığını söyledi. Kızının öğretmen olmak istediğini belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Benim ciğerim yandı. Kızımın sadece bir sınavı kalmıştı, bir sınav için gelmişti. Sahipsiz köpekler konusunda bu bir-iki değil ki. Haberlerde görüyorsunuz. Rica ediyorum, başka anneler yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Bu şehirler sahipsiz mi? Niye böyle? Üniversitelerde çok köpek var. Neden üniversiteye ve boş arazilere bırakıyorlar? Geçen sene de Afyon'da öbür kızıma saldırdılar. Sadece o korku ona yetiyordu."

Baba Cemil Özkaya ise sahipsiz köpekler yüzünden kimilerinin araçların altında kaldığını, kimilerinin ise yaralandığını vurgulayarak, sahipsiz köpeklerin toplatılması gerektiğini dile getirdi.

Özkaya'nın arkadaşı Berfin Reyhan Kırmızıgül de otobüsten indikten sonra köpeklerin saldırısına uğradıklarını ifade ederek, "Otobüsten inince köpekler saldırdı. Biz başka tarafa koştuk, o yola çıktı. Tekrar yanımıza gelmeye çalıştığında da araç çarptı." dedi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Özkaya kazadan birkaç dakika önce arkadaşlarıyla güvenlik kamerasına yansıdı. Özkaya otobüsten indikten sonra yolun kenarından yürürken orta refüjde ise bir sokak köpeğinin olduğu görüldü. Kaza sonrası bölgedeki işyerinden çıkan vatandaşların, kaza bölgesine koştukları gözlendi.

Öte yandan Özkaya'nın cenazesinin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

(AA-İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır