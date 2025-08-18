HABER

Son ankete damga vuran parti! Cumhur İttifakı'ndaki düşüş ve CHP'deki değişim dikkat çekti

Seçim anketlerinin sonuncusunda gündem yaratacak detaylar göze çarptı. AK Parti'deki düşüşün dikkat çektiği ankete Zafer Partisi damga vurdu. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin baş aktörlerinden Devlet Bahçeli'nin liderliğindeki MHP'nin oy oranının da önemli ölçüde değiştiği görüldü.

Hazar Gönüllü

'Terörsüz Türkiye' süreci siyaset sahnesini şekillendirmeye devam ediyor. Tartışmalar seçmenin tercihine de yansıyor. Merak edilen seçim anketlerine bir yenisi eklenirken partilerin oy oranlarındaki değişim dikkat çekti.

SON SEÇİM ANKETİ AÇIKLANDI

MetroPOLL Araştırma temmuz ayı anket sonuçlarını paylaştı. 17-22 Temmuz aralığında gerçekleşen ankette 1140 kişiye "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

AK PARTİ VE MHP'DE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

AK Parti ile CHP'nin ilk iki sırayı paylaştığı anket sonucunda AK Parti'nin 14 Mayıs 2023 seçimindeki oy oranıyla anket sonucundaki oy oranı arasında yüzde 4,02'lik düşüş olduğu görüldü.

Yine Cumhur İttifakı'ndan MHP'nin oyunun da yaklaşık yüzde 5 oranında düştüğü gözlendi.

CHP'NİN OYU ARTTI

CHP ise 14 Mayıs seçimindeki yüzde 25,41'lik oy oranını ankette yüzde 32,2'ye yükseltti.

ZAFER PARTİSİ DAMGA VURDU

Ankete damga vuran ise Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi oldu. 14 Mayıs seçiminde yüzde 2,28 oy alan Zafer Partisi ankette yüzde 6,7 oy aldı.

İşte anket sonucunda kararsız, cevapsız ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından partilerin oy oranları:

  • AK Parti: %31,3
  • CHP: %32,2
  • DEM Parti: %7,6
  • İYİ Parti: %6,7
  • Zafer Partisi: %6,7
  • MHP: %5,1
  • A Parti: %2,9
  • YRP: %2,7
  • Diğer: %4,8

