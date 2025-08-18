HABER

Aracın yoluna çıktı! Bahçeli'nin memleketinde Yavuz Ağıralioğlu'na "Bu şehirde izin veremeyiz" çıkışı

Hazar Gönüllü

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin memleketinde ilginç bir olay yaşandı. Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu Osmaniye'de vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Araçtaki Ağıralioğlu'na "Genel başkanımızı bu şehirde eleştirmeye hakkın yok" diyerek çıkışan vatandaşla A Parti liderinin tartışması kameralara yansıdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çıkışıyla fitilini ateşlediği 'terörsüz Türkiye' süreci gündemde öne çıkan yerini koruyor. Siyasi arenada süreci destekleyenler olduğu gibi karşı gelenler de var. Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu da süreçle ilgili eleştirilerini dile getiren isimlerden biri.

AĞIRALİOĞLU'NA 'BAHÇELİ' TEPKİSİ

Osmaniye'ye giden Ağıralioğlu burada sürpriz bir tepkiyle karşılaştı. Ağıralioğlu araçla seyir halindeyken yoluna çıkan vatandaşla aralarında tartışma yaşandı.

"BU ŞEHİRDE GENEL BAŞKANIMIZI ELEŞTİREMEZSİN"

Araçtaki Ağıralioğlu'na "Hoş geldiniz, partiniz hayırlı olsun" diyen vatandaş "Genel başkanımızı bu şehirde eleştirmeye hakkın yok. Bunu yapmana izin veremeyiz. Biz bu süreci destekliyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Ağıralioğlu tepkiye karşılık "Ben Alparslan Türkeş'in kabrinde Apo'ya 'kurucu önder' desem beni buraya sokar mısın?" diye sorunca vatandaş "Hayır" dedi.

SON ANKETTE ANAHTAR PARTİ KAÇ OY ALDI?

ORC tarafından gençlere yönelik yapılan seçim anketinde Yavuz Ağıralioğlu'nun kurucusu olduğu Anahtar Parti yüzde 2,4 oy alarak 11. sırada yer aldı.

