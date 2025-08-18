Mücahit Birinci'nin istifasından sonra bu kez adres Bursa! Skandal 'teklif' iddiası: "100 bin dolara seni dosyadan çıkarırız"

İBB soruşturması son günlerde en çok tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci arasında geçen görüşmeyle gündeme geliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kapki'nin şikayet dilekçesini okuduktan sonra tartışmalar Birinci etrafında yürümüş, son olarak dün AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği yaşanmıştı.

MURAT KAPKİ'YLE GÖRÜŞMESİ GÜNDEM OLMUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında AK Partili avukat Mücahit Birinci'nin, İBB soruşturmasında tutuklu Murat Kapki'ye gidip "Bu ifadeyi imzala, 2 milyon doları ver çık. Ben senin medyadaki elin ayağın, teminatın olacağım" dediğini öne sürmüştü ve şunları eklemişti:

"Kapki 'Ben kimseye iftira atmam' deyince Birinci diyor ki 'Makyavelist düşün, baktın CHP iyiye gidiyor, mahkemede 'Kendimi kurtarmak için söyledim' der, CHP yanlısı bir ifade verir, kendini CHP'nin gazabından kurtarırsın.' Kapki diyor ki 'Her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkımda yalan dolan yazılar yazıyorlar, konuşuyorlar. Ben bir de böyle söylersem nasıl olacak?' Birinci, 'Merak etme, onlar bende, hepsini halledeceğim. Ben senin medyadaki teminatın olacağım' diyebiliyor."

İDDİALAR SONRASI BİRİNCİ İSTİFA ETTİ: "GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE"

İBB borsası' iddiaları ve sosyal medya paylaşımları sonrası AK Parti dün Mücahit Birinci'yi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

Dakikalar sonra ise Mücahit Birinci'den istifa açıklaması geldi.

BURSA'DA DA SKANDAL TEKLİF İDDİASI: "100 BİN DOLAR VERİRSEN ÇIKARIRIZ"

Bugünse Birinci'nin yaptığı öne sürülen teklife benzer bir olayın Bursa'da yaşandığı öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki köşesinde bir şahsın, CHP’li bir ilçe belediyesine yönelik soruşturmada telefonu dinlenen şüpheliye giderek “100.000 dolar verirsen seni dosyadan çıkarırız” teklifinde bulunduğunu yazdı.

Saymaz, yazısında "‘İBB Borsası’ yargıdaki kokuşmanın örneği olarak tartışılırken, bu çürüme başka adliyelere de yayılıyor. Örnek mi istiyorsunuz? Al sana, Bursa!" deyip şu iddiaları paylaştı:

"Halil T. adlı bir dolandırıcı, CHP’li bir ilçe belediyesine yönelik soruşturmada telefonu dinlenen şüpheliye giderek “100.000 dolar verirsen seni dosyadan çıkarırız” teklifinde bulunuyor. Mağdur Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şikayetçi oluyor.

Savcılık, Halil T.’nin sulh ceza hakimliğindeki yazı işleri müdürüyle işbirliği içerisinde olduğunu tespit ediyor. Bu iki kişi tutuklanıyor. Bir sulh ceza hakimi hakkında da soruşturma izni için Hakimler Savcılar Kurulu’na başvuruluyor."