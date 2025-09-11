HABER

Son dakika | Transferler sürüyor: İki belediye daha AK Parti'ye geçti! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Son dakika haberi: AK Parti belediye başkanı transferlerine devam ediyor. Biri Yeniden Refah Partisi biri CHP'li olmak üzere iki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda iki belediye AK Parti'ye geçti.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde partisine katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a AK Parti rozetlerini taktı.

TOPLANTIDA KRİTİK KONULAR MASADA

Öte yandan toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir sunum gerçekleştirileceği belirtildi. TBMM gündeminin ele alınacağı toplantıda; 'Terörsüz Türkiye' çalışmaları ve yeni yasama yılı hazırlıklarının ele alınacağı ifade edildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

(DHA)

