HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Bahçeli'den 'Selahattin Yılmaz' çıkışı! Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı: "Masum olduğu anlaşılacaktır"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın mitingindeki konuşmasına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli "CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır" dedi. Öte yandan Bahçeli, silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı.

Son dakika | Bahçeli'den 'Selahattin Yılmaz' çıkışı! Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı: "Masum olduğu anlaşılacaktır"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen Bahçeli'nin 'Selahattin Yılmaz' çıkışı da dikkat çekti.

BAHÇELİ: TEK KELİMEYLE HEZEYANNAME NUTKU, HEZİMET VE HÜSRAN NUMUNESİ

Özgür Özel'in Aydın mitinginde yaptığı konuşmayı hedef alan Bahçeli "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Mitingi'nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir. CHP Genel Başkanı'nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bahçeli den Selahattin Yılmaz çıkışı! Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı: "Masum olduğu anlaşılacaktır" 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da belediye önünde miting! Özel çağrı yaptı: "Hodri meydan" Aydın'da belediye önünde miting! Özel çağrı yaptı: "Hodri meydan"

SELAHATTİN YILMAZ'A SAHİP ÇIKTI

Öte yandan tutuklanan Selahattin Yılmaz hakkında da konuşan Bahçeli "Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır" dedi.

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda Selahattin Yılmaz tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir

Özlem Çerçioğlu'ndan gündem yaratacak 'Özgür Özel hamlesi!

Özlem Çerçioğlu'ndan gündem yaratacak 'Özgür Özel hamlesi!

 Altın varaklı oda, lüks yaşam... Tutuklandılar

Altın varaklı oda, lüks yaşam... Tutuklandılar

 Aydın mitingi sonrası AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki

Aydın mitingi sonrası AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki

Bu haberin özetini dinlemek ister misin?
0:00 / 0:00
Son dakika | Bahçeli den Selahattin Yılmaz çıkışı! Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı: "Masum olduğu anlaşılacaktır" 2

"SUÇLULARIN TELAŞIYLA YOLSUZLUK VE RÜŞVET MÜDAFAASI CHP GENEL BAŞKANI’NA HİÇBİR ŞEY KAZANDIRMAYACAK"

Bahçeli'nin yazılı açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Siyasi dağınıklığın simge ismine dönüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın Mitingi’nde yaptığı konuşma tek kelimeyle hezeyanname nutku, hezimet ve hüsran numunesidir.
CHP Genel Başkanı’nın her sözü yalan ve yamuk, her iddia ve ifşası yaban ve yanıltıcıdır.
Türk siyaset ve demokrasi kültürü pişkince, daha ötesi pervasızca tahrip edilmektedir.
Önemle ve özellikle ifade etmek gerekirse; CHP’li belediyeler etrafında dönen rüşvet çarkları, işleyen yolsuzluk şantiyeleri, genişleyen kirli ilişkiler ağı, çıta yükselten haksız kazançlar sarmalı, yaygınlaşan gayri meşru para trafikleri bütün netliğiyle ortada ve gündemin başköşesindedir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı siyasi ikbal gayesiyle araçsallaştıran, yapılan ihalelerden alınan astronomik rüşvet paralarını adına “Sistem” denilen mekanizmada toplayan şahsın ve çetesinin adeta bir soygun düzeni kurduğu bütün vahametiyle meydandadır.
CHP Genel Başkanı’nın, toplanan maddi delilleri ve etkin pişmanlıktan istifade eden şahsıların çarpıcı itiraflarını karalayıp onu bunu suçlamak yerine Türk yargısının işleyişine yardımcı olması, CHP’nin düştüğü derin bataklıktan gerçeklerle yüzleşerek ve özeleştiri yaparak çıkmayı denemesi siyasi akıl ve ahlaka en uygun seçenektir.
Suçluların telaşıyla yolsuzluk ve rüşvet müdafaası CHP Genel Başkanı’na hiçbir şey kazandırmayacak, hiçbir şey de katmayacaktır.
CHP’nin yönetimde olduğu belediyelerde aleni şekilde kurulan haram ve hırsızlık saltanatının devlete ve millete karşı açılan şer ve şekavet cephesi olduğu artık inkarı mümkün olmayan bir olgudur.

"UZAYAN VE UZATILAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARIN SİYASİ İSTİSMARA MARUZ KALMASI KAÇINILMAZ"

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
Hukukun üstünlüğü her Türk vatandaşı için bağlayıcıdır.
Bunun hilafına veya buna aykırı tavır, tutum ve eylemsel siyasi hareketler elbette yok hükmündedir.
Güneşin balçıkla sıvanacağını düşünenler, mitinglerle milletimizin aldatılacağını hesap edenler hem ufuksuz bir kafanın, hem şuursuz bir aklın, hem de huzursuz bir vicdanın dibindedir.
Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır.
Uzayan ve uzatılan soruşturma ve kovuşturmaların siyasi istismara maruz kalması, organize yıpratma kampanyalarına uğraması, kutuplaşma dinamiklerini tetiklemesi kaçınılmazdır.

"HİÇBİR ÜLKÜCÜ KİRALIK KATİL, SUİKASTÇI, HAİN YA DA GAYRİ MEŞRU OLARAK TANIMLANAMAZ"

CHP Genel Başkanı’nın ve CHP menşeli suç örgütünün nasıl bir cendereye kapıldığı, nasıl bir çıkmaza sürüklendiği bellidir, bilinmektedir.
Özgür Özel’in Aydın’daki konuşmasında Selahattin Yılmaz ismini “kiralık katil ve suikastçı” diye lanse etmesi, partimiz üzerinde spekülasyona yeltenmesi ayıplı ve alçalmış bir dilin sonucudur.
Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır.
Hiçbir ülkücü kiralık katil, suikastçı, hain ya da gayri meşru olarak tanımlanamaz, böyle de adlandırılamaz.
Selahattin Yılmaz ismini temel alarak MHP’ye ayar verildiğini iddia etmek ise çok ağır bir bühtan, dayanaksız ve mesnetsiz bir uydurmadır.
Kaldı ki MHP’ye ayar ve istikamet vermek hiç kimsenin yapabileceği bir şey değildir.
Ezcümle ve tekraren Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır.
İnanıyorum ki, masum ve suçsuz olduğu da süreç içinde anlaşılacak ve açığa çıkacaktır.
Özgür Özel’e tavsiyem, dava arkadaşlarımızı diline dolamaktan vazgeçip kol ve göz mesafesinde bulunan, hatta epey kalabalık halde bulunan hırsız yoldaşlarıyla meşgul olması, eğer bir işbirliği içinde değilse bu zevata kafa yormasıdır."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanlığı duyurdu: Yeni dönem başlıyorSağlık Bakanlığı duyurdu: Yeni dönem başlıyor
TBMM önünde ‘Beyaz Toros’ yakan şahıs bakın kim çıktıTBMM önünde ‘Beyaz Toros’ yakan şahıs bakın kim çıktı

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Aydın Devlet Bahçeli Özgür Özel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Ferrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı

Ferrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Yapay zeka hastanelik etti: Felakete yol açtı!

Yapay zeka hastanelik etti: Felakete yol açtı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.