Son dakika | CHP İl Kongresi hakkında soruşturma! Özgür Çelik il başkanı seçilmişti

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimine hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

ÖZGÜR ÇELİK CHP İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul Kongresi, 8 Ekim 2023'te Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilmişti. İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirlendiği kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarışmıştı. Resmi açıklamaya göre, Özgür Çelik 342 oy, Cemal Canpolat 310 oy almıştı. 32 oy farkı ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik olmuştu.

ÖZGÜR ÇELİK HAKKINDA DA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kalabalıktan bazı kişilerin kolluk güçlerine mukavemet ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'i ifadeye çağırmıştı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...