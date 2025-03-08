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SON DAKİKA: DEM Parti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Devlet Bahçeli de olacak mı?

08.03.2025 12:58
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Son dakika haberi: DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret edecek. DEM Parti'nin siyasi partiler turu kapsamındaki ziyarete 17 Mart için randevu verildi. Görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de olup olmayacağı açıklanmadı.

SON DAKİKA: DEM Parti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Devlet Bahçeli de olacak mı?

Son dakika: Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu.

DEM PARTİ HEYETİ, MHP'Yİ ZİYARET EDECEK

Öcalan'ın mektubunun okunmasının ardından Meclis'te partileri ziyaret edeceğini açıklayan DEM Parti heyetinin MHP ile görüşme takvimi belli oldu.

DEM Parti, 17 Mart Pazartesi günü MHP'yi ziyaret edecek.

DEVLET BAHÇELİ DE OLACAK MI?

Görüşme saati ve heyette yer alacak isimlerle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmazken, görüşmede MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de olup olmayacağı bilinmiyor.

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DEM Parti İmralı heyeti, terörist elebaşı Öcalan'la görüştükten sonra siyasi partileri ziyaret etmişti. Bu kapsamda heyet MHP'yi de ziyaret etmiş ve MHP lideri Bahçeli ile görüşmüşlerdi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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MHP son dakika DEM Parti
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