Son dakika | Dünyanın dikkat kesildiği zirveye o da katılıyor! Mısır'dan 'Netanyahu' açıklaması

Son dakika haberi: Bugün dünya Gazze'de ateşkesi konuşuyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından bugün hem İsrail'de hem Mısır'da hareketlilik yaşanıyor.

ERDOĞAN DA KONUŞMA GERÇEKLEŞTİRECEK

Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bugün, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin"Barış için Şarm el-Şeyh Zirvesi" toplanıyor. Birçok dünya liderinin katılacağı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | NETANYAHU DA KATILIYOR

Alınan son dakika bilgisine göre zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da katılacak. Açıklama Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsünden geldi.

TRUMP ÖNCE İSRAİL'E GİTTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump bugün İsrail'e ziyaret gerçekleştirdi.

