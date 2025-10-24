HABER

Son dakika | Ekrem İmamoğlu "Beylikdüzü" davasında beraat etti! "İhaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılanıyordu

Son dakika haberi: Ekrem İmamoğlu "Beylikdüzü" davasından beraat etti. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılanıyordu. Davada İmamoğlu'yla birlikte 6 kişi hakkında daha beraat kararı verildi. Kararın ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “İhaleye fesat karıştırma” iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

'BEYLİKDÜZÜ' DAVASI BUGÜN GÖRÜLDÜ

Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili açılan davanın duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma saat 15.00'te başladı.

İŞTE HAKİMİN KARARI

Hakim, savcılığın iddianamede yer almayan delillerin mahkemece toplanması ve değerlendirilmesi yönündeki soruşturma talebini reddetti. Adil yargılanma hakkı ve makul süre gözetilerek yeniden esas hakkında mütalaa açıklanmasına yer olmadığını belirtti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından İmamoğlu'nun "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ne kumpaslarınız ne tezgahlarınız beni yolumdan döndürebilir! Ben, bu toprakların has evladı Ekrem İmamoğlu: Varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutmaya devam edeceğim…"

CHP'Lİ GÜNAYDIN: "KARARIN İSTİNAF'A GÖTÜRÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın kararın ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"3 yılı süren davada savcının aklına 10'uncu duruşmada soruşturmanın genişletilmesi geliyor. İmamoğlu'nun avukatları, mütalaa vermeyen savcının mütalaa vermesinden vazgeçilerek karar verilmesini talep ettiler. Ekrem İmamoğlu dahil 7 kişi hakkında beraat kararı verildi. Bu kararın İstinaf'a götürüleceğini düşünüyoruz."

