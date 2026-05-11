Son dakika | Test sonuçları belli oldu! Hantavirüslü gemiden 5 Türk yurda döndü

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır."
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.
Gemide farklı ülkelerden yolcuların da bulunduğu ve bazı vakalarda ölüm yaşandığı öğrenilirken, tahliye süreci İspanya’nın Tenerife Limanı üzerinden gerçekleştirildi.
Güney Amerika çıkışlı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan’da Arjantin’in Ushuaia limanından yola çıktı.
Geminin Afrika açıklarında ve Atlantik’teki bazı noktalara uğradığı süreçte, bazı yolcular farklı limanlarda gemiden ayrıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 Mayıs’ta gemide hantavirüs vakalarının tespit edildiğini açıkladı. 3 Mayıs’ta bir Alman yolcunun da hayatını kaybetmesiyle, gemide virüs kaynaklı ölü sayısı 3’e yükseldi.
Bu gelişmeler üzerine gemi, Cabo Verde açıklarında karaya yanaşamadan beklemek zorunda kaldı.
Uluslararası görüşmelerin ardından geminin İspanya’ya bağlı Tenerife Limanı’na yanaşmasına izin verildi. Burada yolcular uçaklarla ülkelerine gönderilmeye başlandı. 23 farklı ülkeden yolcuların tahliye edildiği açıklandı.
MV Hondius, özellikle kutup ve keşif turları yapan bir kruvaziyer gemisi olarak biliniyor. Olay sırasında gemi, Güney Atlantik ve Afrika açıklarında seyir halindeydi.
Hantavirüs, genellikle kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüstür.
Bulaş yolları:
Fare ve benzeri kemirgenlerin dışkı, idrar ve tükürükleri
Kirli havanın solunması
Nadiren ısırma veya tırmalanma
Belirtiler:
Ateş ve halsizlik
Kas ağrıları
Nefes darlığı
İleri vakalarda böbrek yetmezliği ve iç kanama
Bazı türleri ağır solunum yetmezliğine yol açabilir.
