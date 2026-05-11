Son dakika | Test sonuçları belli oldu! Hantavirüslü gemiden 5 Türk yurda döndü

Son dakika haberi: Hantavirüslü gemiden Türkiye'ye gelen Türk vatandaşları hakkında Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 3 Türk vatandaşının test sonuçları açıklandı.

Mehmet Hazar Gönüllü

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirilmiş, yakın takip ve izolasyon süreçleri başlamıştır. Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numuneler alınmıştır. Sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup; önerilen süre boyunca karantinada tutulacaktır. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır."

FRANSA VE ABD VATANDAŞI İKİ KİŞİNİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan Fransa ve ABD vatandaşı iki kişinin testlerinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Gemide farklı ülkelerden yolcuların da bulunduğu ve bazı vakalarda ölüm yaşandığı öğrenilirken, tahliye süreci İspanya’nın Tenerife Limanı üzerinden gerçekleştirildi.

GEMİDE SALGIN PANİĞİ VE TAHLİYE SÜRECİ

Güney Amerika çıkışlı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan’da Arjantin’in Ushuaia limanından yola çıktı.

  • Yolculuk sırasında gemide ciddi sağlık sorunları ortaya çıktı.
  • 11 Nisan’da 70 yaşındaki bir Hollandalı yolcu hayatını kaybetti
  • Sonraki günlerde farklı yolcularda semptomlar görüldü
  • Gemide yaklaşık 180 yolcu ve mürettebat bulunduğu belirtildi

Geminin Afrika açıklarında ve Atlantik’teki bazı noktalara uğradığı süreçte, bazı yolcular farklı limanlarda gemiden ayrıldı.

HANTAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2 Mayıs’ta gemide hantavirüs vakalarının tespit edildiğini açıkladı. 3 Mayıs’ta bir Alman yolcunun da hayatını kaybetmesiyle, gemide virüs kaynaklı ölü sayısı 3’e yükseldi.

Bu gelişmeler üzerine gemi, Cabo Verde açıklarında karaya yanaşamadan beklemek zorunda kaldı.

TENERİFE’DE TAHLİYE KARARI

Uluslararası görüşmelerin ardından geminin İspanya’ya bağlı Tenerife Limanı’na yanaşmasına izin verildi. Burada yolcular uçaklarla ülkelerine gönderilmeye başlandı. 23 farklı ülkeden yolcuların tahliye edildiği açıklandı.

MV HONDİUS NEDİR?

MV Hondius, özellikle kutup ve keşif turları yapan bir kruvaziyer gemisi olarak biliniyor. Olay sırasında gemi, Güney Atlantik ve Afrika açıklarında seyir halindeydi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenlerden insanlara bulaşan bir virüstür.

Bulaş yolları:
Fare ve benzeri kemirgenlerin dışkı, idrar ve tükürükleri
Kirli havanın solunması
Nadiren ısırma veya tırmalanma

Belirtiler:
Ateş ve halsizlik
Kas ağrıları
Nefes darlığı
İleri vakalarda böbrek yetmezliği ve iç kanama
Bazı türleri ağır solunum yetmezliğine yol açabilir.

